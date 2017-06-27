Donnarumma, Il mio futuro? Ne parliamo dopo l'europeo

Donnarumma: "Il mio futuro? Ne parliamo dopo l'europeo"

Donnarumma: "Il mio futuro? Ne parliamo dopo l'europeo"

Redazione Web

27 giugno 2017, ore 10:00 , agg. alle 10:39

Così ha commentato il portiere rossonero in conferenza stampa in Polonia

In Polonia si stanno svolgendo gli europei under 21 e Donnarumma, in conferenza stampa, è intervenuto sulla "questione rinnovo" che lo vede protagonista insieme al Milan e al suo procuratore Mino Raiola. "Sono tranquillo, sono venuto in conferenza per farvelo capire, e ci tenevo. Pensiamo solo alla partita e del mio futuro ne parleremo dopo la Nazionale". Intanto questa sera si terrà la semifinale contro la Spagna.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

    Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

L'azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz in due set per 6-2 6-4 e si porta a casa i sei milioni di dollari del premio per il vincitore

Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

La Roma di Gasp comincia con una vittoria il suo percorso in Europa. Il match si sblocca nella ripresa, quando entra Pellegrini. Ndicka e Mancini firmano il successo

Milano Premier Padel: RTL 102.5 radio ufficiale del torneo

Milano Premier Padel: RTL 102.5 radio ufficiale del torneo

Gli atleti più forti del mondo si sfideranno all'Allianz Cloud Arena dal 6 al 12 ottobre