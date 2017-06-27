Donnarumma: "Il mio futuro? Ne parliamo dopo l'europeo"

In Polonia si stanno svolgendo gli europei under 21 e Donnarumma, in conferenza stampa, è intervenuto sulla "questione rinnovo" che lo vede protagonista insieme al Milan e al suo procuratore Mino Raiola. "Sono tranquillo, sono venuto in conferenza per farvelo capire, e ci tenevo. Pensiamo solo alla partita e del mio futuro ne parleremo dopo la Nazionale". Intanto questa sera si terrà la semifinale contro la Spagna.