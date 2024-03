Dopo Lenny Kravitz, anche Dr. Dre ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk Of Fame. Al fianco del rapper e produttore durante la cerimonia gli amici e colleghi di una vita, da Eminem a Snoop Dogg e 50 Cent. “Sono stato fortunato al punto da costruire una carriera facendo ciò che amo”, ha detto il cinque volte vincitore di un Grammy Award.

DR DRE E LA STELLA SULLA HOLLYWOOD WALK OF FAME

Sulla Hollywood Boulevard è ufficialmente incastonata la Stella di Dr.Dre. Prima di lui, i colleghi ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento erano stati i rapper Ice Cube, 2Pac e Snoop Dogg. “Adoro l’idea di essere ricordato sulla Hollywood Walk Of Fame ed è un incredibile tributo alla mia arte”, ha detto il pionere del gangsta rap durante la cerimonia a cui hanno presenziato anche star del calibro di Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Big Boi, Kurupt e Kurupt: “Mi piace che questo onore sia unico a Los Angeles e che porti i fan di tutto il mondo nella mia città natale per entrare in contatto con i loro artisti preferiti. Quindi sì, sarò qui per sempre”. Sul sito della Walk Of Fame, poi, il tributo all’artista: “Il contributo di Dre all’industria musicale è innegabile e ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. In qualità di produttore, rapper e imprenditore, Dr. Dre ha continuamente ampliato i confini e stabilito nuovi standard d’eccellenza”. La stella sarà accanto a quella di Snoop Dogg.

IN ARRIVO L’ALBUM DI DR DRE E SNOOP DOGG

Non solo la Walk Of Fame. Nel 2024 di Dr. Dre, infatti, trova spazio anche nuova musica: il rapper e producer sta infatti lavorando a un album insieme a Snoop Dogg. Lo avevano già annunciato due anni fa, svelandone il titolo, “Missionary”. Due anni dopo, ospiti al Jimmy Kimmel Live, i due hanno confermato che il progetto è ancora in piedi: “Il primo lavoro insieme risale al 1993, ormai trent’anni fa. Per questo abbiamo deciso di unire nuovamente le forze, il disco è quasi finito. Il primo si chiamava Doggystyle, quindi questa volta abbiamo puntato sull’opposto, da qui il nome Missionary”. L’unico indizio che per ora si ha sulla data d’uscita è arrivato proprio nel corso dell’intervista a Jimmy Kimmel: a metà aprile, infatti, Dr. Dre sarà in studio per il mixaggio.