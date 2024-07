Taylor Swift, una città in Germania cambia nome per omaggiare la popstar

Una città in Germania cambierà temporaneamente nome per omaggiare Taylor Swift. Gelsenkirchen, infatti, diventerà “Swiftkirchen” in onore delle tre date dell’Eras Tour – il 17, 18 e 19 luglio - nella cittadina tedesca.

TAYLOR SWIFT, L’OMAGGIO DELLA CITTÀ TEDESCA

La proposta è arrivata da una fan di Taylor Swift, che qualche settimana fa aveva avviato una petizione per proporre alla sindaca, Karin Welge, di cambiare il nome della città per omaggiare l’artista. L’idea dell’adolescente ha entusiasmato Welge, che ha accettato di dare temporaneamente alla città il nome di Swiftkirchen – che, tradotto letteralmente, vuol dire “Chiesa di Swift”: subito sono apparsi cartelli per le strade della ex Gelsenkirchen, che sulle principali applicazioni di mappe appare già col nuovo nome. Non è la prima volta che una città apporta una modifica di questo tipo nella sua toponomastica: a marzo dello scorso anno, infatti, Glendale, in Arizona, tra le prime tappe dell’Eras Tour, era stata temporaneamente rinominata “Swift City”. Era stato poi il turno di Santa Clara, in California, trasformata nel luglio 2023 in “Swift Clara”.

LE INIZIATIVE IN ONORE DI TAYLOR SWIFT A GELSENKIRCHEN

Tra le città più povere della Germania, non stupisce l’attenzione che Gelsenkirchen abbia riservato all’arrivo della più grande popstar del momento: Taylor si esibirà con il suo Eras Tour il 17, 18 e 19 luglio. Tra le iniziative in programma a Swiftkirchen anche l’arrivo di un tram dedicato alla voce di “Anti-Hero” e una pietra che verrà posizionata nella Walk of Fame cittadina. Non solo, verrà anche allestita una vera e propria “Taylor Town”: definita come un “party a cielo aperto”, darà agli Swifties arrivati in città per i tre concerti la possibilità di vivere un’esperienza a trecentosessanta gradi tra karaoke e DJ set. “Come sindaca, sono molto contenta che Taylor Swift, la cantante con maggior successo a livello planetario, si esibirà tre volte a Gelsenkirchen. La nostra città riceverà attenzione internazionale”, ha detto Welge in una nota. Prima della Germania sarà però il turno dell’Italia: l’artista, infatti, sarà a San Siro, Milano, il 13 e il 14 luglio.