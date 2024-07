E' in corso a Roma il vertice Cia-Mossad su Gaza. Israele prepara offensiva sul Libano dopo l'attacco a Majdal Shams

Sul tavolo c’è la proposta "aggiornata" di Israele ad Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Ne stanno discutendo il direttore della Cia William Burns, il capo del Mossad David Barnea, arrivato questa mattina a Roma, il premier del Qatar Mohammed Al-Thani e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamal. Intanto l'attacco missilistico che dal Libano ha colpito ieri la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams ed ha provocato la morte di 12 persone tra bambini e ragazzi oltre a decine di feriti rischia di far precipitare il conflitto con gli Hezbollah. Il razzo lanciato dal Libano ha colpito un campo di calcio, le vittime avevano tra i 10 e i 16 anni, Hezbollah ha negato la responsabilità ma Netanyahu ha detto che 'pagherà un prezzo alto', il premier israeliano sta tornando in anticipo dagli Stati Uniti per un gabinetto di sicurezza già convocato alle 16 ora locale.Nel frattempo nella notte Israele ha attaccato numerose località del Libano. Mentre l'Iran ha messo in guardia sulle conseguenze di "qualsiasi nuovo avventurismo di Israele in Libano".

DA ISRAELE MINACCE A HEZBOLLAH, MA ANCHE MANO DIPLOMATICA TESA

A caldo le dichiarazioni più infuocate, dopo l'attacco che ha ucciso 12 tra bambini e ragazzini che giocavano a calcio, sono state quelle del ministro degli Esteri israeliano Katz. "L'attacco a Majdal Shams è andato 'oltre i limiti' e rischia di far precipitare il conflitto con gli Hezbollah in una guerra 'aperta e totale'" le parole di fuoco di Katz cui fa eco il ministro dell'Energia, Eli Cohen, quando ha sostenuto che il Libano dovrebbe bruciare. Ma il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, dice che c’è un’ultima chance per la diplomazia, se si vuole evitare "una guerra globale" Hezbollah deve attuare la risoluzione 1701 dell'Onu che impone al gruppo di ritirarsi oltre il fiume Litani, a 30 chilometri dal confine tra Israele e Libano. Altrimenti “Israele eserciterà il suo diritto e dovere di agire per autodifesa e risponderà al massacro”.

IRAN, ISRAELE EVITI OGNI NUOVO AVVENTURISMO IN LIBANO

Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Nasser Kanani, ha messo in guardia sulle conseguenze di "qualsiasi nuovo avventurismo di Israele in Libano, con il pretesto di rappresaglia per gli attacchi missilistici sulle alture del Golan". "Dopo mesi di uccisioni di massa a Gaza, il regime dell'apartheid di Israele sta creando uno scenario falso (incolpando Hezbollah per l'attacco) per deviare l'attenzione del mondo sui suoi vasti crimini in Palestina", ha detto Kanani, citato dalla TV di stato. "Qualsiasi mossa ignorante del regime sionista espanderà l'instabilità, l'insicurezza e la guerra all'intera regione e, pertanto, il regime sarà sicuramente responsabile di qualsiasi reazione imprevista e conseguenza di qualsiasi comportamento stupido". "Il regime non ha la minima qualifica morale per commentare e giudicare l'attacco alle alture del Golan (di cui Hezbollah ha negato ogni coinvolgimento) e le affermazioni del regime non sono accettate", ha sottolineato.