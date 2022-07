È morto Eugenio Scalfari, giornalista e fondatore di Repubblica, aveva 98 anni

Suo compagno di banco fu Italo Calvino. Nato nel 1924 a Civitavecchia, iniziò a scrivere a cavallo tra le due guerre. Le prime esperienze editoriali negli anni cinquanta, quando arriva all’Espresso, primo settimanale italiano di inchiesta, di cui assume la direzione nel 1962. Direttore e manager, un binomio che avrebbe fatto la fortuna non solo del settimanale ma anche del quotidiano La Repubblica, che fonda nel 1976. Eugenio Scalfari si è spento questa mattina a 98 anni. Il premier Draghi ne ha parlato come di un protagonista della storia del giornalismo che lascia un vuoto incolmabile. Osservato un minuto di silenzio in Senato durante la discussione del DL aiuti.





La vita

Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, dopo aver iniziato gli studi al Liceo Mamiani di Roma Scalfari trascorse parte della sua adolescenza a Sanremo, dove si trasferì insieme alla famiglia. Al liceo classico "Cassini" ebbe come compagno di banco il futuro scrittore Italo Calvino. Nel 1950 sposò la figlia del giornalista Giulio De Benedetti, Simonetta, mancata nel 2006, da cui avrebbe avuto due figlie, Donata ed Enrica. Dalla fine degli anni settanta Scalfari è stato sentimentalmente legato a Serena Rossetti, già segretaria di redazione de "L'Espresso", che ha sposato dopo la scomparsa della moglie Simonetta.





La politica e la carriera

Partecipò alla fondazione del Partito radicale per poi arrivare in Parlamento con il Partito socialista. Tra le onorificenze ricevute anche quella di cavaliere di Gran croce della Repubblica italiana e la Legion d’onore della Repubblica francese. Oltre all'esperienza giornalistica fu anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo, oltre che intellettuale liberaldemocratico di spicco.