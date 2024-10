Nasce il Camogli Calcio, squadra che milita nella terza categoria ligure

La cittadina di Camogli è una delle perle del golfo Paradiso, tratto del Mar Ligure compreso tra Genova e Portofino. Paese marinaro, dalle caratteristiche case colorate che si affacciano sul mare, meta ogni anno di migliaia di turisti che ne restano incantati. Paese di pescatori, marinai e sportivi. La squadra di pallanuoto, la Rari Nantes, è una delle più antiche d'Italia, fondata nel 1914, ed ha vinto 6 scudetti. La maggior parte dei ragazzi di Camogli giocano o hanno giocato a pallanuoto, anche perchè, fino ad oggi, non c'era una squadra di calcio. Fino ad oggi, appunto. Perchè la scorsa primavera un gruppo di 6 ragazzi di Camogli, tutti under 25, si sono organizzati per realizzare un sogno. “Ci conosciamo fin da piccoli, quando giocavamo insieme sulla Quadrata. L’idea è nata 2 anni fa per colmare un vuoto che esisteva da molto tempo e per creare un qualcosa di sociale che ravvivi Camogli. Il progetto ha suscitato curiosità, ha stimolato consigli ed aiuti. Siamo mossi da forte entusiasmo e voglia di fare”. E così in pochi mesi è nato tutto: lo stemma, le maglie, l'organigramma, la squadra. Camogli non ha un campo da calcio, e quindi le partite casalinghe si disputano nella vicina Recco, che per una volta ha messo da parte le rivalità campanilistiche. Il Camogli Calcio ha debuttato nel campionato di terza categoria ligure, girone di Chiavari, sabato scorso, cogliendo all'esordio un pareggio per 2-2 sul campo del Rapid Nozarego. Questo sabato la tanto attesa prima partita casalinga, contro il Carlo Grasso.





Matteo Benvenuto, il presidente del Camogli Calcio, ci ha raccontato il percorso di questo sogno diventarto realtà: "Era un po' di anni che volevamo creare una squadra, perchè a Camogli una squadra di calcio mancava da molto. Una volta trovato il "coraggio" ci siamo messi in gioco. Insieme al mio migliore amico, Alessandro Terrile, e ad altri quattro ragazzi, abbiamo iniziato a mettere insieme tutti i pezzi, a partire dal poter utilizzare il nome di Camogli, alla ricerca di finanziamenti, fino all'allestimento della rosa. Rosa composta tutta da ragazzi under 25 del territorio, la maggior parte proprio di Camogli, alcuni di Genova, Recco, Sestri Levante. Una volta fatta la squadra abbiamo dovuto farci conoscere. Ci hanno aiutato davvero tutti, dal comune di Camogli, alle attività locali, alla stampa ed alla televisione locale. Non mi aspettavo tutto questo calore, davvero! Abbiamo dimostrato che, anche se ancora giovanissimi, è possibile creare qualcosa di grande, è possibile rischiare per un'idea. E' una grande responsabilità, ma tornassi indietro lo rifarei altre mille volte. Stiamo lavorando molto anche sui social, perchè al giorno d'oggi è importantissimo per farsi conoscere e per trovare sponsor, sopratutto per realtà piccole come la nostra. Voglio poi ringraziare i ragazzi della squadra. Non è stato facile convincere alcuni, perchè giocavano in categorie superiori, erano stipendiati. Ma giocare per la loro città è stata la motivazione più grande. Siamo solo all'inizio, la strada è lunghissima, ma voglio che quando si pensi a Camogli, si pensi anche al Camogli Calcio." In attesa quindi che il Camogli Calcio scali le categorie per poter un giorno giocare il derby contro Genoa o Sampdoria, seguitene il percorso sulla loro pagina ufficiale @camoglifc