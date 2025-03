Serie A, Verona-Bologna 1-2, Napoli-Fiorentina 2-1, Empoli-Roma 0-1, Juventus-Atalanta 0-4

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Il Napoli supera la Fiorentina 2 a 1, nonostante qualche sofferenza nel finale, avvicinandosi nuovamente alla vetta a un solo punto dall’Inter. La squadra di Conte domina a lungo la partita, ma nel finale rischia di subire il pareggio a causa del calo fisico che permette ai toscani di prendere il controllo del gioco. Nonostante la pressione esercitata nella ripresa, i viola non riescono a impensierire seriamente Meret, e il Napoli conquista tre punti fondamentali nella corsa scudetto. Conte, ancora privo di Neres, Anguissa e Mazzocchi, conferma l’undici visto contro l’Inter, affidandosi al doppio regista con Gilmour accanto a Lobotka. Palladino, invece, deve fare i conti con le assenze di Mandragora, Zaniolo, Colpani e Folorunsho, e sceglie di lasciare inizialmente in panchina Pongracic, Gosens e Beltran, schierando Comuzzo, Parisi e Gudmundsson. Il Napoli parte forte, mettendo subito in difficoltà la Fiorentina, che è costretta a difendersi senza riuscire a ripartire con efficacia. Dopo diverse occasioni, al 25’ McTominay calcia in area, De Gea respinge corto e Lukaku ne approfitta per segnare a porta vuota. Nella ripresa, il belga serve Raspadori per il raddoppio, ma Gudmundsson accorcia le distanze. La Fiorentina attacca con insistenza nel finale, ma il Napoli resiste e porta a casa il successo.



VERONA-BOLOGNA 1-2

Il Bologna ottiene una vittoria fondamentale al Bentegodi, conquistando il terzo successo consecutivo sotto la guida di Italiano. La partita si sblocca grazie al ritorno di Odgaard, il cui gol si rivela decisivo per i rossoblù. Nonostante l'impegno e l'intensità, il Verona non riesce a sfruttare il cuore della sua battaglia e rimane in piena lotta per la salvezza. Italiano schiera Ferguson come mediano basso e Moro vince il ballottaggio con Pobega, mentre Odgaard rientra sulla trequarti per supportare Castro. Il Verona, con Bernede accanto a Suslov per supportare Sarr, adotta una difesa compatta, schierandosi a cinque uomini quando il Bologna ha il possesso. La squadra di Zanetti, pur difendendo con ordine, non riesce a fermare le giocate di qualità degli avversari. A metà primo tempo, l'Hellas reclama un rigore per un contatto tra Beukema e Bradaric, ma l'arbitro, dopo il consulto con la VAR, non concede il penalty. La partita si sblocca poco dopo con un'azione di Calabria, che serve Odgaard per il gol. Nella ripresa, Montipò si distingue con una parata su Odgaard, ma poco dopo il Verona resta in dieci per l'espulsione di Valentini. Nonostante il gol annullato a Tengstedt, il Verona riapre la partita grazie a Mosquera, ma alla fine il Bologna porta a casa i tre punti, consolidando le proprie ambizioni europee.





EMPOLI-ROMA 0-1

Non si ferma più la Roma di Ranieri. Empoli battuto 1 a 0 al Castellani e quinta vittoria consecutiva in campionato conquistata. Decide la partita un bel gol di Soule' che dopo 22 secondi con il sinistro batte Silvestri sul primo palo. Il gol segnato dal 22enne argentino è il più veloce realizzato da un calciatore giallorosso in Serie A. L'ex attaccante della Juventus migliora il record Francesco Totti che il 21 ottobre 2012 aveva segnato al Cesena dopo 30 secondi. Un risultato che in realtà non rispecchia ciò che è accaduto in campo, la Roma ha dominato praticamente per tutta la partita, sprecando molte occasioni da gol, due in particolare. La prima, al 35' del primo tempo: Cross di Soulé da destra in area di rigore per Pellegrini, controllo del capitano giallorosso che riesce a mettere giù il pallone, scarica a rimorchio per l'arrivo di Shomurodov che arriva in corsa e calcia con il destro, la palla colpisce in pieno la traversa. La secondo arriva 4 minuti più tardi, sempre con Soule' protagonista, questa volta l'argentino serve direttamente Koné al limite dell'area, il francese avanza e tira colpendo il palo. La Roma gestisce il risultato nel secondo tempo e sfiora il raddoppio con Dovbyk che però si fa ipnotizzare da Silvestri. L'Empoli soffre per tutta la partita ma al 94esimo ha l'occasione per pareggiare: palla della disperazione buttata in mezzo quasi da centrocampo, Kouamé stacca più in alto di tutti ma il pallone finisce fuori di poco. Roma che sale al settimo posto scavalcando la Fiorentina.





JUVENTUS-ATALANTA 0-4

L'Atalanta travolge a Torino la Juventus con una deliziosa lezione di calcio e resta a -3 dalla capolista Inter, ad una settimana dallo scontro diretto: domenica sera Atalanta-Inter. Per la Juventus, dopo 5 vittorie consecutive, una battuta d'arresto che significa addio al sofno scudetto. La Juventus parte in avanti, ed al 5' ha una bella occasione con Thuram che dal limite calcia di poco alto sopra la traversa. Da qui in poi è solo Atalanta: al 21' cross di Bellanova dalla destra, in mezzo Lookman aggancia e prova il tiro, ma senza dare angolo alla conclusione e Di Gregorio blocca. Al 29' Atalanta in vantaggio: mischia in area bianconera, con McKennie che colpisce il pallone con un braccio. Rigore, che Retegui realizza siglando la 22a rete personale. Nel recupero Atalanta a un passo dal raddoppio: Lookman parte in contropiede, arriva al limite e calcia, il tiro viene deviato da Kelly, spiazza Di Gregorio ma colpisce in pieno il palo. Sul proseguo dell'azione palla di nuovo in mezzo per Lookman che calcia da due passi a colpo sicuro, colpendo in pieno il portiere bianconero. Subito dopo anche Zappacosta vicino al gol con un tiro dal limite dell'area, parato da Di Gregorio con un ottimo intervento. Al primo minuto della ripresa raddoppio Atalanta: Lookman calcia dalla sinistra dell'area e trova ancora Di Gregorio, il primo tap-in di Retegui è murato, ma non il secondo di De Roon, tutto solo in area e libero di infilare lo 0-2. La Juventus non riesce a reagire e l'Atalanta cala il tris al 21'. Kolasinac guadagna il fondo sulla sinistra dell'area, poi smarca Zappacosta a rimorchio con un colpo di tacco: destro piazzato sul secondo palo e 0-3. Alla mezzora arriva anche lo 0-4: Lookman porta palla, entra in area, sterza sul destro e mette in rete incrociando il tiro.