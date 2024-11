E’ tornata la notte dei cristalli così Netanyahu in merito alle violenze contro i tifosi del Maccabi ad Amterdam. Il primo ministro ha definito un attacco antisemita premedidato ciò che è accaduto la scorsa notte a margine della partita con l’Ajax.

“Un attacco antisemita premeditato”, è quanto ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu dopo le violenze della scorsa notte ad Amsterdam. "Domani celebreremo l'86esimo anniversario della drammatica Notte dei Cristalli, l'attacco contro tutti gli ebrei sul territorio europeo. Quella notte è tornata ieri, l'abbiamo osservata per le strade di Amsterdam”, ha aggiunto il primo ministro. Rintracciati i connazionali coinvolti nelle violenze, ha fatto sapere il ministero degli Esteri dello stato ebraico. Tutti i supporter del Maccabi sono tornati a Tel Aviv. “Mi vergogno per quanto accaduto”, ha detto il primo ministro olandese Schoof. Intanto, con il passare delle ore emergono particolari sugli incidenti, che hanno portato a una sessantina di arresti per gli incidenti verificatisi a margine della partita con l’Ajax. Sui social diffusi alcuni video che mostrano le aggressioni ai danni degli israeliani, con persone già a terra prese a calci. Tra questi video anche un filmato con una bandiera palestinese strappate dai tifosi del Maccabi. In serata si è appreso che Netanyahu ha ordinato al Mossad di preparare un piano per prevenire disordini come quelli avvenuti la notte scorsa.





Condanna internazionale per l’attacco di origine antisemita

"Sono indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad Amsterdam. Ho appena parlato con il premier Schoof. Condanno fermamente questi atti inaccettabili. L'antisemitismo non ha assolutamente posto in Europa. E siamo determinati a combattere ogni forma di odio", ha scritto in un messaggio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La violenza contro i cittadini israeliani ad Amsterdam ricorda le ore più vergognose della storia”, così il presidente francese Emmanuel Macron. "Le notizie delle violenze contro i tifosi israeliani ad Amsterdam sono insopportabili. Non possiamo accettarlo. Chiunque attacca gli ebrei attacca tutti noi. Gli ebrei devono potersi sentire sicuri in Europa", questa la reazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz. "L'antisemitismo dilagante è inaccettabile e spaventoso ed è nostro dovere garantire piena sicurezza ai cittadini di religione ebraica", ha sottolineato la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Forte preoccupazione per i fatti di Amsterdam è stata espressa dall’Onu. "Abbiamo visto queste notizie molto inquietanti. Nessuno, nessuno dovrebbe essere sottoposto a discriminazione o violenza sulla base della propria origine nazionale, religiosa, etnica o altro", ha dichiarato da Ginevra Jeremy Laurence, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.