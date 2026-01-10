È tutta una bugia, tra carriere calcistiche sfumate e sogni riposti nel cassetto: Giovanni Paolo De Matteis ci porta a scoprire il suo nuovo libro Photo Credit: "È tutto una bugia" di Giovanni Paolo De Matteis, Sanpino

Il sabato è invece il momento di qualche approfondimento mirato, soprattutto grazie alle voci degli stessi addetti ai lavori, che ci portano per mano alla scoperta delle loro storie. Come avvenuto di recente con Laura Imai Messina e il suo “Le parole della pioggia” (Einaudi), oppure con Christine Von Borries e il suo “A Firenze gira voce” (Piemme). E come avviene anche oggi, con Giovanni Paolo De Matteis, che ci porta tra le pagine del suo "È tutto una bugia”, pubblicato da Sanpino.





È TUTTO UNA BUGIA, L’INCONTRO DI DUE VITA AI MARGINI

Ciao Paolo, come da prassi lascio a te la parola per le presentazioni. Cosa troviamo nel tuo nuovo romanzo "È tutta una bugia"?

“Per descrivere in modo sintetico il romanzo in oggetto forse il modo migliore è citare proprio la seconda di copertina. Kevin ha un dono: riconoscere i talenti prima di tutti. Ma nel mondo degli arroganti non c'è spazio per i puri. Quando la vita lo costringe a fare il portiere notturno di un hotel, incontra Manuel Fabbri, ex stella distrutta dall'alcol e dai rimpianti. Due vite ai margini si incrociano in una notte destinata a cambiare tutto...”





Com’è nata l’idea per questa storia?

"L'idea è nata nel corso degli anni grazie alla lunga esperienza fatta, prima come calciatore professionista, in seguito come dirigente sportivo, passando per tutte le categorie dalla serie C alla Serie A sino alla Champions. Di vicende e di bugie ne ho viste molte. Il titolo però me lo ha suggerito Mister Rafa Benitez, il quale ha una visione che va ben oltre il rettangolo di gioco."





Perché questo titolo? "È tutta una bugia" davvero...?

"Beh, certamente non tutto è una bugia ma, la maggior parte delle volte, quando l'opinione pubblica crede di sapere in realtà non sa nulla. Sono gli stessi protagonisti, siano essi dei politici, dei manager, o dei dirigenti sportivi, a voler confondere, a depistare, addirittura a dire il contrario. Parafrasando Aristotele "La verità non esiste se ad ognuno è permesso credere di ciò che è che non è o di ciò che non è che è"."