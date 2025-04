Economia, Matteo Renzi tra Obama e Padoan

A Bruxelles che è cominciata la battaglia più difficile del governo italiano per far accettare la Finanziaria

Il premier MatteoRenzi è volato negli Stati Uniti, per la cena dal presidente Barak Obama, ma è a Bruxelles che è cominciata la battaglia più difficile del governo italiano per far accettare la Finanziaria parzialmente in deficit. Il premier e il ministro dell’Economia Padoan sono a caccia di maggiore risorse per il dipendenti pubblici e hanno fissato al 2,3 per cento il rapporto deficit/Pil, però Bruxelles non è disposta a concedere oltre il 2,2%. Un solo decimale di differenza, ma che significa 1,6 miliardi di euro

