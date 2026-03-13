Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'Istat





Un disastro globale. Il conflitto in Medio Oriente sta già provocando i primi effetti sul sistema economico mondiale, ma promette di essere un grande limite per il 2026. Lo scrive l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia.Il conflitto in Medio Oriente sta determinando pressioni al rialzo sul prezzo del greggio, scontando il ruolo dell'Iran come produttore di petrolio e la rilevanza strategica dello Stretto di Hormuz come rotta mercantile. Si prefigura una tendenza generale al ribasso delle prospettive per l'economia mondiale nel 2026". L'escalation del conflitto, sottolinea, "ha causato uno shock dal lato dell'offerta di prodotti energetici con potenziali effetti sistemici su crescita economica, occupazione e inflazione".



