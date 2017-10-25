Edoardo Stoppa, Io e Juliana Moreria ci sposiamo

Edoardo Stoppa: "Io e Juliana Moreria ci sposiamo"

Edoardo Stoppa: "Io e Juliana Moreria ci sposiamo"

Redazione Web

25 ottobre 2017, ore 07:00

Appuntamento con il lieto evento il 10 novembre

L'amico degli animali Edoardo Stoppa, inviato di "Striscia la notizia" annuncia in esclusiva al settimanale Chi il matrimonio con Juliana Moreria, conduttrice di Paperissima Sprint. Un colpo di fulmine che dura da dieci anni. La coppia ha due figli, Lua Sophie, di 6 anni, e Sol Gabriel, che ha poco più di un anno. "Io e Juliana abbiamo pensato spesso al matrimonio, ma, con la vita movimentata che facciamo, ci spaventava l’idea di organizzare tutto. E così, una settimana fa, approfittando del fatto che il papà di Juliana è venuto a Milano a trovarci per alcuni giorni, ci siamo detti: 'Perché non ci sposiamo adesso, che siamo tutti qui?'. E così abbiamo deciso. Il 10 novembre diventeremo marito e moglie", ha detto Edoardo.

