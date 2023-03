Eleonora Cecere, la mia nuova vita da guardia giurata La tv? un ricordo del passato

Un tempo a Non è la Rai, oggi Eleonora Cecere ha una nuova vita. Lontano dai riflettori, dalla tv e dal jet set. "Faccio la guardia giurata anche per scelta economica perché ho una famiglia da mantenere", racconta a RTL 102.5 News nel corso del programma condotto da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tshang. "Non ho mai lasciato il teatro, ma la tv purtroppo sembra essersi dimenticata di me. Ripartirei volentieri da un reality show": le parole della Cecere fanno ricordare quello che tantissime showgirl stanno vivendo in questi anni. Oggi, ancora più che mai, molti volti del passato sono stati dimenticati sparendo quasi del tutto dalla televisione.

LA SCALATA PARTITA DOPO UN PROVINO

Tutto grazie ad un provino. E' il 1990: Eleonora Cecere, una ragazza piena di talento e voglia di emergere, viene notata da un grande della tv: Gianni Boncompagni, che le chiede di cantare "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli. Inizia un nuovo percorso in tv: Domenica In, poi Stasera mi butto con Pingitore (dove veste i panni di Marilyn Monroe da bambina). E poi, nel 1991, Non è la Rai.