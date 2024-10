Elezioni regionali in Liguria, si vota oggi e domani per eleggere il successore di Giovanni Toti Photo Credit: agenziafotogramma.it

La Liguria torna al voto dopo la fine, anticipata, del mandato da presidente di regione di Giovanni Toti, dopo l'arresto su mandato della procura di Genova con l'accusa di corruzione nel mese di maggio e le dimissioni lo scorso luglio. Gli elettori sono chiamati a eleggere il presidente della giunta regionale e i nuovi membri del Consiglio regionale. Le urne saranno aperte oggi, domenica, dalle 07:00 alle 23:00, e domani, lunedì, dalle 07:00 alle 15:00. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Sono nove i candidati alla presidenza, tra cui l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. Alle 12:00 di oggi l'affluenza è stata del 13,2%.





I candidati

Oltre a 570 candidati per il Consiglio regionale, sono nove i candidati a presidente di regione. Eccoli, in ordine alfabetico.

Marco Bucci , attuale sindaco di Genova, sostenuto da un'ampia coalizione che include Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e due liste civiche;

, attuale sindaco di Genova, sostenuto da un'ampia coalizione che include Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e due liste civiche; Maria Antonietta Cella , per il Partito popolare del nord - Autonomia e libertà;

, per il Partito popolare del nord - Autonomia e libertà; Davide Felice , per Forza del popolo;

, per Forza del popolo; Marco Giuseppe Ferrando , sostenuto dal Partito comunista dei lavoratori;

, sostenuto dal Partito comunista dei lavoratori; Nicola Morra , sostenuto da Uniti per la costituzione;

, sostenuto da Uniti per la costituzione; Andrea Orlando , ex ministro del Lavoro, sostenuto da un'ampia coalizione che comprende diverse liste, tra cui il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra;

, ex ministro del Lavoro, sostenuto da un'ampia coalizione che comprende diverse liste, tra cui il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra; Nicola Rollando , appoggiato da una coalizione di sinistra che include, tra gli altri, Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista;

, appoggiato da una coalizione di sinistra che include, tra gli altri, Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista; Alessandro Rosson , sostenuto dalla lista Indipendenza - Alemanno per Rosson;

, sostenuto dalla lista Indipendenza - Alemanno per Rosson; Francesco Toscano, il candidato di Democrazia sovrana e popolare.





Le modalità di voto

Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, in un unico turno per cui è sufficiente la maggioranza relativa. Contestualmente saranno assegnati anche i trenta seggi del Consiglio regionale. È possibile esprimersi in diverse modalità.