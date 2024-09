Elezioni Usa 2024: ecco perché Taylor Swift ha pubblicato la foto col gatto per annunciare che voterà Kamala Harris

Taylor Swift scende in campo ufficialmente in sostegno a Kamala Harris. Il tempismo non è casuale, le modalità neanche. La star mondiale ha pubblicato sui social poche ore fa, subito dopo il confronto televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris, ha pubblicato una foto con in braccio il suo gatto, annunciando l'endorsement per la candidata democratica alla Casa Bianca. Il post si chiude con una firma emblematica: "Gattare senza figli". Che fa riferimento a quel "gattara infelice senza figli" con cui il candidato repubblicano alla vice presidenza, J. D. Vance tre anni fa aveva apostrofato la Harris.

Elezioni Usa 2024: Taylor Swift scende in campo: ecco cosa ha scritto

La popstar americana, che solo su Instagram è seguita da 283 milioni di utenti, ha scritto: "Di recente sono stata informata che sul suo sito è stata pubblicata una foto mia che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump. La cosa mi ha fatto sorgere dei timori riguardo all'Ai e ai pericoli della diffusione di informazioni errate". Quindi la Swift, questa estate protagonista di due date allo stadio San Siro di Milano, ha spiegato di voler "essere molto trasparente sui miei reali piani per queste elezioni". Quindi ha annunciato il sostegno all'attuale vice presidente: "Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali. Voterò per Kamala Harris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda. Ritengo che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos". A proposito di Walz, la cantante di Look What You Made Me Do, ha sottolineato che "da decenni si batte per i diritti delle persone LGBTQ+, per la fecondazione assistita e per il diritto delle donne a decidere del proprio corpo".

Taylor Swift "gattara senza figli"

La reazione di Trump

Il post, che al momento è stato premiato da oltre 5 milioni di like, si chiude così: "Io ho fatto le mie ricerche e io ho fatto la mia scelta. Fate le vostre ricerche e la vostra scelta. Vorrei anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta, che Ricordate per votare dovete essere registrati! Trovo anche che sia molto più facile con il voto anticipato. Con amore e speranza, Taylor Swift, gattara senza figli"."Non ho idea". Così Donald Trump ha risposto alla Cnn che gli chiedeva quale fosse la sua reazione all'endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris.