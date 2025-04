Morte di Papa Francesco, le reazioni dei leader mondiali alla scomparsa del Papa

Dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, il mondo intero piange "il Papa del popolo", come l'ha definito la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Insieme a lei, tutti i leader mondiali stanno esprimendo il cordoglio per la scomparsa del Pontefice, che dopo aver partecipato alle celebrazioni per la domenica di Pasqua si è spento questa mattina alle 07:35 in Vaticano. "Tutto il mondo ricorderà Francesco per essere il Papa della gente, il papa degli ultimi" ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.









Meloni, "grande uomo e grande pastore"





"Mancherà anche a me, avevamo uno straordinario rapporto personale, era un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, era molto particolare" ha dichiarato Giorgia Meloni. E ancora: "Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell'uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che "non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce". Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore".









Le reazioni dei leader europei





Cordoglio anche da parte della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola per la morte di Papa Francesco. "Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo" ha scritto Metsola, che l'ha definito "il Papa del popolo", che "sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale". "Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui". Con queste parole anche il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha portato le sue condoglianze "ai cattolici del mondo intero" per la morte di Papa Francesco. Da Bruxelles, si è unita anche la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha espresso il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco. "Con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica", ha scritto Von Der Leyen, che ha poi ricordato che l'eredità del Papa continuerà a "guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole"









Zuppi, "suonino le campane di tutte le chiese"





Il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha definito la morte di Papa Francesco "un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa". Zuppi ha chiesto a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria