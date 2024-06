Esecutivo, la social card “Dedicata a te” anche quest’anno: +30mila i beneficiari, importo a 500 euro

Le famiglie che quest'anno beneficeranno della carta "Dedicata a Te", la SOCIAL CARD per i nuclei con figli e redditi bassi, saranno 1 milione 330mila (+30mila rispetto al 2023). Il valore della carta, dal primo settembre, salirà a 500 euro. Lo annuncia il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi per presentare la carta "Dedicata a Te" 2024 assieme al Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci e in videocollegamento il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

Gli acquisti

La SOCIAL CARD è stata pensata per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti oppure abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. L'anno precedente i beneficiari sono stati 1.201.761, il valore della CARD pari a 459,7 euro. Lollobrigida, riportando i dati 2023, spiega che si è registrato un effetto che ha portato a spendere nella grande distribuzione 430.383.007 euro e quasi 60 mln nei mercati, per il carburante 20 mln, nei discount 7mln, nelle macellerie e nelle pescherie 3,7 mln, 627mila euro in forni e panetterie, 343mila euro nelle latterie e 60mila euro nel trasporto pubblico. I requisiti per accedere a "Dedicata a Te" 2024 sono: essere iscritti all'anagrafe comunale con un Isee non superiore a 15 mila euro, non essere titolari di altre misure di sostegno al reddito, risiedere in Italia, nuclei familiari con 3 persone. La carta potrà essere ritirata presso gli uffici postali abilitati. I beneficiari verranno individuati dall'INPS. Come ha spiegato Lollobrigida, quest'anno sarà integrata con ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola e prodotti Dop e Igp "perché chi desidera acquistare si può orientare anche verso i prodotti a marchio che più ci caratterizzano".

Il voto

Tutto questo a due giorni dal voto per le Europee: sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte, per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Sono interessati al voto per le elezioni europee oltre 51 milioni di italiani.

Le Amministrative

Le elezioni amministrative - si legge sullo speciale online del Viminale - riguardano 3.520 comuni delle regioni a statuto ordinario, 114 comuni del Friuli Venezia Giulia, 27 comuni della Sardegna e 37 comuni della Sicilia. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, che interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio non riguarderà i Comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.