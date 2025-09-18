Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City Photo Credit: ANSA/ADAM VAUGHAN

Redazione Web

18 settembre 2025, ore 23:09

Il 2-0 è firmato Haaland e Doku, Napoli in 10 per più di un ora per l'espulsione di Di Lorenzo

Primo tempo

Esordio amaro dei Campioni d’Italia in Champions League. Il Napoli è stato battuto dal Manchester City per 2-0. Le reti di Haaland e Doku, ma grande protagonista è stato il portiere della squadra di Conte, Milinkovic-Savic. Si è giocato in casa dell’ex De Bruyne. I tifosi del Manchester gli rendono omaggio con uno striscione che ritrae il grande ex con corona e scettro. Partita su ritmi intensi da subito. Al 19esimo Di Lorenzo salva su Haaland che stava andando in porta. Il norvegese protesta e chiede il giallo. L'arbitro Zwayer controlla al Var e a arriva il rosso per il giocatore di Conte. Haaland è stato fermato in una chiara occasione da gol. La fascia da capitano passa sul braccio di Politano. Poco prima un miracolo di Donnarumma su Beukema. L’espulsione cambia i piani dell’allenatore dei partenopei che toglie De Bruyne e al suo posto entra Olivera. I padroni di casa cercano la pressione, il possesso palla a metà del primo tempo è 67%-33% a favore del City. Il Napoli resiste e va al riposo sullo 0-0. Grande protagonista il portiere dei campani, Milinkovic-Savic decisivo con le sue parate.


Secondo tempo

La seconda frazione di gioco inizia con il City all’attacco in cerca del gol. La rete arriva al 58esimo con Haaland. Complice un cucchiaio di Foden, perfetto per servire l’attaccante che segna di testa. 1-0 per il Manchester. Dopo il gol arriva un cambio per Guardiola che manda in campo Nico Gonzalez al posto di Rodri. Il City non si accontenta e al 65esimo segna la seconda rete. Merito dell’ex Milan Tijjani Reijnders lancia la palla per Doku, il quale riesce ad arrivare sul pallone prima di due avversari e tira all'angolino basso di destra. È 2-0. Solo un minuto prima Spinazzola aveva calciato in area, ma Donnarumma aveva intercettato il pallone. Poi comincia la girandola delle sostituzioni. Guardiola toglie Doku e manda in campo Savinho. Fuori anche Gvardiol, Haaland e Reijnders, Dentro Aké, Bobb e Lewis. Conte cambia, fuori Anguissa rimpiazzato da Elmas, Hojlund per Neres e Lobotka con Gilmour. Nel finale il ritmo diminuisce e il risultato non cambia. Per i campioni d’Italia, l’esordio in Champions è amaro. Mercoledì 1 ottobre il Napoli affronterà lo Sporting.


Argomenti

Champions league
Manchester City
Napoli

