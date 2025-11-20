Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti Photo Credit: Foto: Ansa

Raffaella Coppola

20 novembre 2025, ore 17:00

L'accusa è di sequestro di persona in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione. Il pm aveva chiesto l'assoluzione, la parte civile la condanna per tutti e il risarcimento

Dopo un primo grado che li ha visti condannati e un appello che invece li ha assolti, il processo bis davanti alla Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni dei cinque poliziotti accusati di sequestro di persona in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako espulsa nel 2013 insieme alla figlia Alua. Pur nel rispetto che si deve alle decisioni giudiziarie, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso vicinanza dirigenti della polizia condannati. Parlando del già annunciato ricorso in Cassazione, il capo del Viminale, ha auspicato che “questi servitori dello Stato possano essere assolti da ogni accusa”.

PIANTEDOSI, VICINANZA AI POLIZIOTTI

"Pur nel rispetto sempre dovuto alle decisioni giudiziarie, sento di esprimere la mia vicinanza personale ai cinque dirigenti della polizia condannati nel caso Shalabayeva. È una vicenda estremamente complessa - come dimostrano sia la assoluzione della Corte di Appello di Perugia in appello sia la richiesta di assoluzione del PG di Firenze - con esiti inaspettati” afferma il ministro dell’Interno, Piantedosi. “Tutto questo a conferma di quanto sia difficile, per chi lavora per la sicurezza dei cittadini, svolgere i compiti assegnati e corrispondere alle attese senza rischiare personalmente. Rimane il fatto che sono stati condannati servitori dello Stato con un curriculum importante e una vita trascorsa a lavorare per affermare i principi di legalità e giustizia. Per questo, la mia speranza è che nell'ultimo grado di giudizio possano essere assolti da ogni accusa".

SHALABAYEVA: SENTENZA GIUSTA, GRAZIE

"Decisione molto difficile da prendere contro altri funzionari, ma decisione giusta. Vorrei dire a tutti che è stata presa una decisione incredibile, è difficile stare contro alti funzionari dello Stato italiano" e che era altrettanto difficile che "la giustizia stesse con me". Così Alma Shalabayeva, moglie di dissidente kazako, dopo la sentenza del processo di appello bis che condanna cinque poliziotti della questura di Roma per l'espulsione con la figlia di 6 anni nel 2013. "Grazie a tutte le persone che hanno avuto fiducia in me - ha poi aggiunto -, grazie a voi ho avuto questa decisione giusta oggi, grazie".

Argomenti

Alma Shalabayeva
Condanna
Espulsione
Poliziotti
Processo
Sentenza

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

    Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

  • Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

    Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

  • Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

    Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

  • Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

    Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

  • Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

    Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

  • Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

    Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

  • Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

    Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

  • Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

    Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

  • 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

    4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

Le ricerche sul terreno continuano faticosamente, l'elicottero caduto è stato avvistato dai Vigili del Fuoco che sorvolavano la zona. Dei due imprenditori a bordo ancora nessuna traccia

Bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche

Bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche

La piccola di Borgo Valbelluna è deceduta ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Feltre. Procura e Ulss avviano indagini e autopsia per chiarire cause e responsabilità

Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

Oggi si celebra la Giornata del Veterano. Intervista al Tenente Colonnello Gennaro Masino

Medaglia d'oro di vittima del terrorismo, rimase ferito nel 2011, durante una missione in Afghanistan. "Ogni veterano è un esempio di determinazione, resilienza e rinascita"