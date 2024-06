Estate 2024: in quali città in Italia il tradimento in vacanza è più facile? Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'estate è ufficialmente iniziata e con essa la stagione dei flirt e degli amori passeggeri. E, perché no, anche dei tradimenti. Il portale Incontri-ExtraConiugali.com ha condotto un sondaggio su un campione di mille donne e altrettanti uomini iscritti al sito determinando che quest'estate l'88% degli italiani ha in programma di tradire nel corso di un viaggio. In particolare, il 65% afferma che sceglierà la destinazione in funzione di riuscire ad incontrare la persona con cui ha già chattato sul portale o sull'app.

Dunque, quali sono le mete più ambite per mettere in atto il tradimento? In vetta alla classifica ci sarebbero le grandi città, come Roma, Milano e Firenze, seguite, nella top-10 stilata dal portale, da Napoli, Genova, Bologna, Parma, Catania, Torino e Trieste. A pesare sul grado di 'infedeltà' della Capitale c'è l'ampia presenza di turiste e di turisti provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali magari alla ricerca di avventure, come suggerisce Alex Fantini, ideatore del portale.

Sul fronte balneare, i tradimenti in viaggio sarebbero più facili in Puglia (28%), ma anche in Sardegna (23%) e Sicilia (22%) non si scherza.

Quindi, insomma, dove andiamo in vacanza quest'estate?