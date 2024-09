Estate: il 45% degli italiani ha rinunciato alle vacanze

Tempo di bilanci in questo lunedì 2 settembre, data funesta che rappresenta per moltissimi italiani il ritorno definitivo alla solita routine lavorativa dopo il periodo estivo in cui molti hanno messo in pausa l’attività lavorativa o, quanto meno, l’hanno rallentata. Se i mesi di luglio e agosto sono, per antonomasia, quelli che coincidono con le vacanze, tuttavia, i dati pubblicati oggi dal Codacons testimoniano come un crescente numero di persone siano state costrette a rinunciare quest'anno al classico viaggio lontano da casa: il 45%, per l’esattezza ha scelto di non muoversi.





I dati

I numeri pubblicati dal Codacons confermano un trend in crescita. Nel 2019 la percentuale di chi rinunciava alle vacanze estive si attestava al 39%, oggi raggiunge il 45% "questo significa che rispetto al periodo pre-Covid è aumentato di 3,6 milioni il numero di italiani che non si concede una villeggiatura", evidenzia l'associazione nel comunicato. Traducendo le percentuali in numeri reali, dobbiamo fare riferimento a circa 27 milioni di potenziali vacanzieri che hanno rinunciato a uno spostamento tra i mesi di giugno e settembre.