Euro 2024, Austria e Francia volano agli ottavi nel gruppo D, Inghilterra e Danimarca nel gruppo C

OLANDA VS AUSTRIA 2-3

L'Austria batte l'Olanda con il punteggio di 3-2 a Berlino, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024 come prima classificata del girone con 7 punti. Il Das Team supera così la Francia, che si è piazzata seconda, e l'Olanda, terza con 4 punti ma comunque qualificata per la fase successiva. La partita divertente all'Olympiastadion, con continui ribaltamenti e cambi di risultato. La formazione di Rangnick viene rimontata due volte dagli olandesi, ma riesce a vincere grazie a un'ultima spinta decisiva, terminando sul 3-2. Il match si è aperto con un autogol dell'olandese Malen al 6'minuto. All'inizio del secondo tempo, Gakpo ha segnato il gol del pareggio al 47'con un bel tiro a giro sul quale Pentz non può nulla. L'Austria è tornata in vantaggio con il gol di Schmid al 59'minuto, ma l'Olanda ha risposto con Depay al 75'minuto. Tuttavia, poco dopo, Sabitzer ha segnato il gol decisivo all'80'minuto, grazie a un incredibile inserimento in area e a un tiro sotto la traversa che ha superato il portiere olandese. L'Austria vola così agli ottavi da prima nel girone, in attesa di capire quale nazionale affronterà de gruppo F tra Turchia e Repubblica Ceca, che giocheranno domani. Inoltre, la nazionale di Ragnick torna a battere gli Olandesi, l'ultima vittoria austriaca risale al 1990, durante le amichevoli di preparazione al mondiale di Italia 90.





FRANCIA VS POLONIA 1-1

Pareggio amaro per la Francia contro la già eliminata Polonia, che costa ai transalpini il primo posto nel girone. Primo tempo a bassi ritmi, con la Francia che sfiora il vantaggio in più occasioni con Mbappè ma Skorupski è sempre pronto e reattivo. Ad inizio ripresa il match si sblocca: al 56' fallo di Kiwior su Dembelé all’interno dell’area, rigore per la Francia che Mbappé realizza spiazzando Skorupski. Dopo lo svantaggio la Polonia sbanda e rischia di subire ancora ma poi alza il ritmo e impensierisce Maignan fino al 79' quando trova l'1-1 grazie al penalty realizzato da Lewandowski, che batte il calcio di rigore due volte nello stesso modo e nello stesso angolino, e nella seconda supera Maignan che aveva parato il primo ma fatto ripetere dall'arbitro per essersi mosso in anticipo. La Francia continua a spingere, reclama un altro rigore al 94' per il contatto tra Dawidowicz e Mbappé, ma questa volta Guida e il var fanno proseguire.









INGHILTERRA-SLOVENIA 0-0, DANIMARCA-SERBIA 0-0

I due 0-0 nelle partite delle ventuno qualificano agli ottavi Inghilterra e Danimarca, prima e seconda, con la Slovenia che passa come miglior terza mentre la Serbia saluta la competizione. Unica emozione della partita di Colonia il calcio di punizione di Foden che Oblak toglie dall'incrocio. Bellingham e Kane in serata opaca non si sono mai resi pericolosi. Out invece la Serbia, che non tira mai in porta con la Danimarca. Eriksen e compagni chiudono secondi, precedendo gli sloveni, per il miglior piazzamento nelle qualificazioni.