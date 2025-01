Europa League, la Roma si qualifica ai playoff se...

Questa sera, con calcio di inizio alle ore 21.00, allo stadio Olimpico si giocherà Roma-Eintracht Francoforte.

Si tratta dell'ultima partita della prima fase della nuova Europa League.

Il match è decisivo per il futuro della squadra giallorossa nel torneo.

La compagine allenata da Claudio Ranieri è 21esima in classifica, dopo 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Le prime otto (tra queste ha la certezza di esserci la Lazio) si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che occupano dal nono al 24esimo posto ottengono il pass per gli spareggi, che si disputeranno a febbraio.

Cosa deve fare la Roma per raggiungere i playoff di Europa League?

In caso di vittoria, la Roma avrebbe l’aritmetica certezza della qualificazione ai playoff.

Infatti, con un successo i giallorossi salirebbero a 12 punti (quelli che ha l’attuale 11esima in classifica, il Viktoria Plzen).

Potrebbero arrivare buone notizie per i giallorossi anche nel caso in cui la Roma pareggiasse contro i tedeschi.

In questa circostanza, però, determinante sarebbero i risultati delle altre partite.

In sintesi: la Roma per qualificarsi senza vincere deve venire sorpassata in classifica da non più di 3 squadre.

E se la Roma stasera perdesse? Stesso discorso del pareggio.

In particolare i match da tenere d’occhio sarebbero quelli del Ferencvaros (in casa contro l’AZ Alkmaar), del Fenerbahace dell'ex Mourinho (in casa del Midtjylland), del Besiktas (scontro diretto in casa col Twente), del Porto (in trasferta contro il Maccabi) e del Braga (che ospiterà la Lazio già qualificata) e dell’Hoffenheim (in casa dell’Anderlecht).

Il vantaggio della differenza reti

Un aspetto che può alimentare l'ottimismo dalle parti di Trigoria riguarda la differenza reti.

Ricordiamo, infatti, che nel caso in cui due o più squadre arrivino a pari punti nella fase campionato del torneo, per definire le posizioni il primo criterio è rappresentato proprio dalla migliore differenza.

La Roma (+2) è messa bene, rispetto alle squadre a 9, 8, 7 e 6 punti (Ferencvaros -1, Fenerbahce -2, Besiktas -4, Porto +1, Twente -2, Braga -4, Hoffenheim -4, Braga -8).