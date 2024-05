Eurovision 2024, la Rai si scusa per la diffusione dei dati del televoto: “Errore tecnico”. Israele nuova favorita per la vittoria Photo Credit: agenziafotogramma.it

Dopo la diffusione dei dati del televoto italiano nel corso della seconda semifinale, vietata del regolamento dell’Eurovision, sono arrivate le scuse della Rai: “Inconveniente tecnico, che non inficia la regolarità del risultato finale”. Intanto è salita la quotazione di Israele, che insieme alla Croazia è ora favorita per la vittoria.

EUROVISION, LE SCUSE DELLA RAI



“In merito alla pubblicazione dei risultati della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024, nei titoli di coda, Rai precisa che si è trattato di un inconveniente tecnico a seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni dati – del tutto parziali – del voto nazionale italiano”, fanno sapere da Viale Mazzini. Ieri sera infatti, durante la diretta è apparsa una grafica che mostrava i dati del televoto italiano, svelando come il Paese più votato sia stato Israele con una percentuale del 39.31% (seguiva la Danimarca con il 7.32%). Nella nota si legge ancora: “Tali risultati, ai sensi del Regolamento del 68mo Eurovision Song Contest, possono essere resi pubblici solamente dopo la serata finale. Rai si è prontamente scusata con i vertici Ebu e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale. I voti pubblicati sono infatti incompleti. Rai ha in ogni caso già parlato con Ebu, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento”. Intanto il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto all’Agcom e alla European Broadcasting Union.





ISRAELE FAVORITA PER LA VITTORIA



Dopo la seconda semifinale sono cambiate le previsioni circa il possibile vincitore dell’Eurovision 2024, che verrà decretato al termine della finale di domani sera. Rimane saldo il predominio di Baby Lasagna, che concorre per la Croazia con la sua “Rim Tim Tagi Dim”, mentre si allontana dalla vetta Angelina Mango. Salgono invece le chance di Israele, che secondo i bookmakers potrebbe chiudere la manifestazione al secondo posto, seguita dalla Svizzera. A finire in ultima posizione, invece, potrebbe essere una tra Spagna, Germania e Regno Unito.