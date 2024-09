F1, Lando Norris vince il Gp di Singapore

Lando Norris, partito dalla pole position, domina il Gp di Singapore e si aggiudica con la McLaren il suo terzo successo stagionale. Il pilota britannico ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che resta leader del mondiale ma è da 8 gare senza vittorie. Terzo posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri che precede la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc che chiude quinto dopo essere parito dalla nona posizione in griglia. Sesta posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, poi Alonso, Hulkenberg e Perez a chiudere la top ten. Ritirati Albon e Magnussen. Il giro più veloce lo ha conquistato Daniel Ricciardo, in quella che dovrebbe essere la sua ultima gara in F1. Dal prossimo gran premio dovrebbe infatti cedere il suo sedile a Liam Lawson. Il Mondiale torna il 20 ottobre negli Usa. Così il vincitore, Lando Norris: "È stata una gara incredibile, la macchina era super e io ho potuto spingere sempre al massimo. Non sono mancati due momenti un po' così, ma nel complesso l'ho controllata senza problemi e alla fine il risultato è arrivato. Non è che stavo spingendo troppo, a volte capita perchè ti rilassi un po'. Forse è stato un po' di entrambe le cose, era difficile, duro là fuori, ed era facile facile bloccare le gomme come mi è capitato. Ho comunque spinto perchè volevo avere il massimo vantaggio possibile e nel complesso è stato divertente. Sono contento della vittoria e anche del terzo posto di Oscar Piastri". Rammaricato invece Leclerc: "Ho pagato la qualifica brutta di ieri, la macchina c'era e ne abbiamo avuto la dimostrazione in gara. Abbiamo fatto un'esecuzione perfetta della nostra strategia. La nostra era una gara di rincorsa, di recupero, ma comunque abbiamo fatto un grande lavoro. Peccato per l'inizio, quando ho perso troppo dietro a Hulkenberg e ad Alonso. Purtroppo non abbastanza per il quarto posto, ma siamo arrivati vicini.In generale non ho nessun rimpianto in questa gara, neanche per la strategia: abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare."