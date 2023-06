F1, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Spagna

La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Spagna sulla pista di Barcellona. Seconda posizione per la Ferrari di Carlos Sainz davanti ad una sorprendente McLaren con Lando Norris. Quarta l'Alpine di Pierre Gasly seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton e dall'Aston Martin di Lance Stroll. Settimo posto in griglia per l'Alpine di Esteban Ocon, seguito dalla Haas di Nico Hulkenberg e dall'Aston Martin di Fernando Alonso nono, mentre chiude decima l'altra McLaren di Oscar Piastri. Partirà invece 11esima la seconda Red Bull di Carlos Perez seguito dalla Mercedes di George Russell. Solo 19esimo Charles Leclerc con l'altra Ferrari, con il monegasco che non è riuscito a passare il Q1, senza ancora aver trovato una motivazione: "Ora dobbiamo guardare bene i dati, c'era qualcosa che non andava. La macchina nella libere era molto buona. In qualifica facevo la curva a destra bene mentre in quella di sinistra c'erano problemi. Domani in gara dobbiamo tornare ad un buon feeling". Ancora un pole position per il leader del mondiale, Max Verstappen : "La macchina andava molto bene. All'inizio le qualifiche sono state difficili perché aveva piovuto, ma dopo che la pista si è asciugata, nel Q3, la macchina andava sui binari. Guidarla è stato davvero piacevole. Adoro venire qui a Barcellona: adoro i fan, adoro questa pista e ho tanti bei ricordi qui. Spero di poterne aggiungere un altro domani". Soddisfatto lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz: "Credo di aver guidato veramente bene. C'è sempre un decimo da prendere, qui e là, ma io ho spinto dando davvero tutto. Ho spinto al massimo, eravamo tutti nello stesso gruppo. Il secondo posto era il miglior risultato possibile. Oggi eravamo tutti vicini, c'era bisogno di un bel giro. Anche passare in Q1 e Q2 senza problemi non era facile né scontato. Fare un solo giro con un solo set nel Q3 ha reso questa una delle qualifiche più complicate. Ma siamo riusciti a fare tutto bene e siamo nella posizione migliore possibile prima della gara di domani. Ora possiamo concentrarci sul cercare di salire sul podio. Margine di miglioramento? Sono stato molto bravo oggi".