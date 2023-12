Famiglia Hermès: i dieci miliardi di eredità vanno al domestico marocchino di Nicolas Puech

Nicolas Puech, classe ’43, possiede “solo” il 5% del grande marchio di lusso Hermès. Dopo essersi dimesso nel 2014 dalla società, ha mantenuto delle quote dell’azienda. In quanto discendete di quinta generazione di Thierry Hermès, nonché fondatore del brand nel lontano 1801, Ruech possiede una piccola ma ricchissima parte del valore dell’azienda. Ora ha 80 anni, è cosciente e lucido, ma non ha eredi. La sua decisione è quella di lasciare tutto al suo assistente che per il momento rimane anonimo. La sua eredità ammonta attorno ai dieci miliardi. Una cifra fuori da ogni immaginario che l’imprenditore desidera vada al collaboratore domestico di origini marocchine, fedele all’uomo di affari. Ma quando in ballo c’è una cifra che ha dieci zeri non è così semplice.

Il rapporto con il domestico

Per far sì che il domestico riceva l’ingente somma di denaro, Nicolas Puech dovrebbe adottarlo. L’assistente 51enne, sposato e padre di due figli, ha iniziato a lavorare per l’ereditiere come giardiniere. Il rapporto inizialmente ed esclusivamente professionale è diventato più stretto durante il periodo del lockdown, coinvolgendo anche la famiglia del domestico. Quest’ultimo aveva ricevuto come regalo dal successore della famiglia Hermès anche un immobile di lusso a Marrakech, dal valore di 1,6 milioni di euro e una villa da 4,2 milioni di euro sul lago di Ginevra, a Montreux. Tra i due, insomma, c’era un rapporto fuori dal comune. Proprio per questo Puech vorrebbe modificare il suo testamento, per lasciare tutto all’assistente e alla sua famiglia. Ma questo non è così facile dal punto di vista legale poiché necessita il consenso dell’associazione Isocrate, fondata da lui stesso, alla quale era stata precedentemente destinata l’eredità.