Fango in Paradiso, ecco il significato della canzone che Francesca Michielin porta a Sanremo 2025

Per la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, Francesca Michielin ha scelto di presentare sul palco dell’Ariston l’inedito “Fango in Paradiso”. Ecco il significato del brano.

FRANCESCA MICHIELIN A SANREMO CON FANGO IN PARADISO

Scritta e composto da Francesca Michielin con Davide Simonetta e Alessandro Raina, la canzone è una ballata intensa che racconta la fine di un amore.

Vulnerabile, autobiografica, ma “per fortuna è una storia vecchia”, ha raccontato l’artista, che per due volte ha partecipato al Festival (nel 2016 con “Nessun grado di separazione” e nel 2021 in coppia con Fedez sulle note di “Chiamami per nome”, classificandosi seconda entrambe le volte).

Nel brano, carico di immagini evocative, vengono messe in luce le difficoltà di accettare una separazione, di lasciare andare: “Il testo è pieno di segnali. Non sono versi tipici di una ballata, ma colloquiali. Frammenti di quotidianità”.

FANGO IN PARADISO, IL RACCONTO DELLA FINE DI UN’AMORE

La cantautrice di Bassano del Grappa torna quindi sul palco dell’Ariston in una nuova veste, più struggente e personale che mai: “Fango in Paradiso è una canzone d’amore, è una storia d’amore finita o che in qualche modo sta finendo, e sostanzialmente c’è tanto struggimento, non saprei dire altro. Uno dirà: le canzoni d’amore le cantano tutti, ma in realtà io una canzone d’amore così non l’avevo mai scritta né mai interpretata”.

Dietro al titolo si nasconde l’incognita, se anche nel luogo più meraviglioso e idealizzato non ci sia qualcosa di brutto. “L’immagine secondo me che può descrivere questa canzone è l’edera, l’edera è anche presente nel testo, è una pianta rampicante, una cosa che va a coprire le cose. E anche se è mega affascinante sulle abitazioni comunque ti dà un senso di un luogo magari disabitato, un luogo dove non ci si frequenta più, dove non ci si parla più, quindi questa disabitudine che si crea nella relazione”, spiega ancora Michielin.