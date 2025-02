Elodie a RTL 102.5: “Questo Sanremo mi ha fatto capire molte cose e mi ha fatto venire voglia di fare più live”

Elodie, reduce dal successo dei singoli “Black Nirvana” e “Feeling”, è in gara per la quarta volta al Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese, Elodie ha raccontato il suo Sanremo 2025: «Questa canzone è tra le più impegnative del mio repertorio, ma non è la più difficile. Prima c’è “Andromeda”, “Due” e poi viene questa, perché serve molto fiato, poi dipende dalle corde vocali, che sono muscoli, perché chi ha le corde vocali più spesse è più difficile. Complessivamente è stato un Sanremo che mi ha fatto capire delle cose su come affronto il mio lavoro, su dove sono in questo momento e mi ha fatto venire voglia di fare più live. Mi sono venute tante idee e mi ha ispirato nel fare show, ho capito che è il mio. M piace proprio performare, mi ha fatto venire in mente delle idee fighe, giuste, potenti e irriverenti. Per me Sanremo lo vincerà Giorgia, speriamo e incrociamo le dita».





Il duetto con Achille Lauro

Ieri sera, la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo 2025 ha accolto la serata dedicata ai duetti e alle cover. Quest’anno, per la prima volta, i cantanti in gara hanno avuto la possibilità di duettare fra loro. Elodie e Achille Lauro hanno colto quest’occasione per esibirsi insieme in un medley dedicato a Roma sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano e “Folle città” di Loredana Bertè. In diretta dal Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Elodie ha raccontato: «Ieri sera duetto pazzo, noi avevamo già fatto le prove e io e Achille abbiamo cantato quel pezzo finale anche ai giornalisti, un siparietto simpatico. Lui poi mi ha detto “Io la rifaccio sul palco”, io gli ho detto “Ma dai, Lauro per favore”. Anche perché io sono una che si imbarazza, a modo mio. E alla fine ho dovuto trascinarlo via, non se ne voleva andare. Per un momento volevo mettermi sotto il palco di Sanremo. Mi ha detto che gli ho rovinato il momento perché avrebbero cantato tutti, ovviamente me l’ha detto scherzando».





Il rapporto con Joan Thiele

«Io e Joan Thiele siamo quasi sorelle. Da tanti anni apparentemente siamo lontane e distanti, siamo due donne diverse, ma io la stimo come musicista, cantautrice, produttrice e cantante. Ha un suo suono e ha fatto grandissima ricerca. È riuscita ad essere fedele a sé stessa e ad aspettare il suo momento, non è facile. È una donna di gran cuore, sembra di un’altra epoca e non c’è una donna che ho conosciuto che mi fa pensare a Joan. La persona più bella che conosca» ha dichiarato Elodie ai microfoni di RTL 102.5 in merito al suo rapporto di amicizia con Joan Thiele, anche lei in gara al Festival di Sanremo 2025.