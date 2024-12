Fdi, da domenica la Festa di Atreju: nel menù come ospite internazionale c’è Milei, Salvini è in collegamento Photo Credit: Agenzia Fotogramma

La festa di Atreju - da sempre la festa della destra di Giorgia Meloni - si allarga nello spazio e nel tempo. Dal Colle Oppio del '98 al più imponente Circo Massimo di oggi. E per la prima volta, dura una settimana dall'8 al 15 dicembre. Sfileranno 21 ministri su 22 (assente solo la leghista Alessandra Locatelli), chiuderà la premier e non mancheranno gli alleati di maggioranza, anche se Matteo Salvini sarà l'unico in videocollegamento, ufficialmente impegnato con il delicato congresso della Lega lombarda in contemporanea il 15 dicembre.

Lo slogan

Modificato anche lo slogan. Se l'anno scorso sembrava altisonante ("Bentornato orgoglio italiano"), adesso va dritto al punto e diventa: "La via italiana". E' quella tracciata dalla leader di Fratelli d'Italia insieme al suo esecutivo, allargando lo sguardo all'estero - evidente nei due premier internazionali invitati, l'argentino Javier Milei e il libanese Najib Miqati - e ai temi caldi interni, affrontati. Non a caso la festa 'apre' al confronto sulla vertenza Stellantis e ‘vede’ sul palco il responsabile del personale dell'azienda, Giuseppe Manca. Insieme a lui, il 14 dicembre, ci saranno il ministro delle Imprese, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Protagonisti di un dibattito dal titolo inequivocabile: 'La via italiana per il rilancio dell'automotive', a conferma dell'intervento che il governo sta valutando a sostegno del settore, da inserire nella manovra di bilancio. Anche quest'anno, niente bandiere né loghi di Fratelli d'Italia. E' il mantra dei meloniani e lo rinnovano aprendo la presentazione alla stampa: "Non è una festa di partito ma di parte", insiste Giovanni Donzelli, re dell'organizzazione. La durata è la novità: doppia rispetto ai 4 giorni di un anno fa, "anche se il clou comincia da giovedì", specifica Donzelli. Strappando l’ironia a bassa voce dei militanti: "Ormai facciamo concorrenza al festival di Sanremo".

Lo spirito

L'Atreju in versione governativa ed extralarge ribadisce lo spirito delle origini, aprendo le porte a parecchi "non allineati", come si vantano di menzionare gli organizzatori. Fiore all'occhiello sarà l'ex presidente della Camera e da tanti reputato leader della sinistra radical chic, Fausto Bertinotti, che torna dopo 18 anni. L'8 dicembre sarà lui a inaugurare i dibattiti insieme a Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. Fino al clou con i due leader di opposizione come Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle e Carlo Calenda di Azione, mentre l'ex premier Enrico Letta sarà intervistato in collegamento da Parigi. Assente Elly Schlein (l'anno scorso per lei c'era un cartonato accanto a uno stand) e stavolta - si precisa - perché entrambi d'accordo sul non invitarla né esserci. "C'era la consapevole e reciproca scelta né di invitarsi da una parte né di partecipare dall'altra", riassume Donzelli.

Gioventù nazionale

Ci saranno invece i militanti di Gioventù nazionale: gli stessi descritti dall'inchiesta di Fanpage con dichiarazioni al limite tra antisemitismo e razzismo. "Chi era coinvolto e che aveva responsabilità, è sospeso da qualsiasi tipo di attività politica", assicura il partito. Immensi gli spazi con tre tensostrutture sul prato, perfettamente in linea con la location divenuta ormai ambitissima per i concerti, dai Rolling stones ai Maneskin. Ospiterà una pista di pattinaggio (ma molto più grande di quella a Castel Sant'Angelo e, prima ancora in piazza Risorgimento), l'albero al centro e il presepe vivente, con tutt'attorno casette di legno con artigiani e associazioni.