Fedez e Masini a RTL 102.5: “Il brano è nato di getto quando ci siamo visti in studio, portiamo il nostro vissuto”

Fedez e Masini sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare l’esordio di ieri sera al 76° Festival di Sanremo con il brano “Male Necessario”, un brano profondo che parla di riscatto e della volontà di rialzarsi quando si ha toccato il fondo. Masini e Fedez portano un brano che mescola rap e canzone melodica. «Il nostro obiettivo era raccontare la storia che abbiamo condiviso fin dall’inizio e farla arrivare a più persone possibile. Questo ci riempie di soddisfazione, perché abbiamo capito che parliamo di un pezzo di vita che un po’ tutti hanno condiviso. L’idea del brano è cercare di restituire un’interiorità che nasce dal nostro vissuto. Per riconoscere il dolce della vita devi, per forza di cose, conoscere anche l’amaro, ogni quiete ha la sua tempesta. Quando scrivi una canzone cerchi un’identificazione comune, provi a capire quali sono le emozioni della gente, e noi abbiamo fatto questo. Nelle nostre parti portiamo entrambi una parte di vita vissuta».

Quello di Fedez e Marco Mazioni è un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti. L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. A RTL 102.5 i due spiegano la genesi del brano: «Venendo dalla cover dell’anno scorso, è venuto tutto in modo naturale: la canzone è nata di getto quando ci siamo visti in studio. C’era già una squadra consolidata che si conosceva, ci siamo semplicemente ritrovati in studio».

Nella classifica parziale della prima serata il brano “Male Necessario” di Fedez e Marco Masini era nella top 5. «Non ce lo aspettavamo, eravamo focalizzati sull’esibizione, ma pensiamo di poter crescere tanto nelle prossime serate. Ho sempre sentito molto l’emozione di quel palco e ogni giorno possiamo entrare sempre di più dentro il brano», commenta Fedez.

LA SERATA COVER

Per la serata cover Fedez e Masini puntano su una collaborazione inedita e di respiro internazionale. Con HAUSER, il violoncellista più celebre e carismatico della scena musicale internazionale, interpreteranno “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini. «Abbiamo deciso di fare una versione particolare di “Meravigliosa creatura” della Nannini, che ha voluto in qualche modo “battezzare” questa nostra interpretazione. È una grande artista e questo ci fa davvero molto piacere».



