Fedez in diretta su RTL 102.5 dà il via all'apertura delle vendite dei biglietti del "Power Hits Estate 2022" su ticketone.it e annuncia la sua presenza sul palco dell'Arena di Verona

Power Hits Estate 2022” di RTL 102.5. Da oggi in vendita su ticketone.it i biglietti per il “” di

Anche quest’anno l’evento musicale più atteso dell’estate andrà in scena all’Arena di Verona il 31 agosto.

Sul palco, RTL 102.5 decreterà il tormentone estivo del 2022.





Stellare il cast e non mancheranno altre sorprese!





L’inizio della vendita dei biglietti è stato annunciato oggi in diretta sulla prima radiovisione italiana da Fedez, ospite in “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. Il cantante, appena uscito con il singolo “Dolce Vita” insieme a Tananai e Mara Sattei, ha detto: “RTL 102.5 e Fedez vi vogliono comunicare che per l’evento che si tiene ogni anno, il Power Hits Estate, all’Arena Di Verona il 31 agosto ci sarò anche io. Ora apriremo le prevendite ufficialmente e vi dico che ci sono anche io. Nelle mie stories vi metto il link per le prevendite, prendetele subito perché vanno a ruba. Ci saranno tanti ospiti. Probabilmente ci sarà Tananai, Mara Sattei, Rkomi. Insomma, un grandissimo evento nella location più suggestiva e bella del mondo, l’Arena di Verona. Prevendite aperte da ora: andate sui profili social di RTL 102.5 e accaparratevi la prevendita. Sarà una figata! Visto che ho annunciato il Power Hits Estate voglio vincere il premio”.

A soli trenta minuti dall’annuncio sono stati venduti 1574 biglietti.