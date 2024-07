Mara Venier nel nuovo film di Ferzan Ozpetek: "E' entrato meravigliosamente nella mia vita"

La tv, ma anche il cinema nella sua vita. I servizi fotografici, i successi di share. Mara Venier, una delle donne più amate, torna al cinema ed entra nel cast del nuovo film di Ozpetek. La conduttrice è una delle diciotto attrici che fanno parte del cast di Diamanti, il nuovo film corale che sarà nelle sale dal 19 dicembre

Con Ferzan ci lega una profonda amicizia, è entrato meravigliosamente nella mia vita, da tempo mi diceva che voleva entrassi, anche solo con una partecipazione, in un suo film. Io ho resistito moltissimo, mi sono inventata qualsiasi cosa per fuggire, racconta al Corriere.

In una lunga intervista su Il Corriere della sera, la Venier riavvolge il nastro. Operazione rewind e parla del anche suo primo amore:

Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini

IN TELEVISIONE ANCHE NEI MOMENTI PIU' DIFFICILI

Il 2020 è l'anno orribile. L'anno del Covid. L'Italia è alle prese con il Lockdown, tutti a casa davanti alla tv e ad ascoltare la radio, in strada non c'è nessuno. Ma lei, super Mara, è al timone di Domenica in. Rigorosamente in diretta. Gli studi sono vuoti, non c'è pubblico e zia Mara tiene compagnia agli italiani parlando di attualità con tantissimi ospiti in collegamento. E' una prova del fuoco che supera a pieni voti, regalando agli italiani un momento di spensieratezza.

Spopola anche sui social, dov'è amatissima dai ragazzi. Lei, che non si nasconde quando è alle prese con le faccende domestiche, svela:

Amo la Mara che sta a casa, che adora cucinare per gli amici, che pulisce, quando mi rivedo truccata, pettinata, con il tailleurino, penso che avrei potuto fare meglio. Ho sempre paura di sbagliare, di non essere all’altezza