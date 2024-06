Festa della Repubblica: Costituzione è saggia e lungimirante, così il Presidente Mattarella, a Roma la parata

"Celebrare i 78 anni della nascita della Repubblica Italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione. Indipendenza e libertà sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune". E' quanto ha scritto in un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Cavo Dragone, il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha aperto le celebrazioni del 2 giugno con l'alzabandiera solenne all'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto. Il capo dello Stato era accompagnato dalle più alte cariche dello Stato: la premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e il ministro della Difesa Crosetto.

Meloni, tornare a prima idea d'Europa

"Siamo in una campagna elettorale per le elezioni europee e questa festa ci ricorda anche la prima idea di Europa, che era una idea di Europa che immaginava che la sua forza, la forza della sua unione, fosse anche la forza e la specificità degli stati nazionali. Forse dovremmo tornare a quell'embrione di idea europea e di sogno europeo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Meloni ai Fori Imperiali, che ha presenziato alla tradizionale parata delle Forze Armate del 2 giugno. "Questa è una festa - ha aggiunto - di un'importanza straordinaria. Molto importante anche per questa fase, perché siamo in una situazione in cui tante certezze sono in discussione, come la pace, e c'è bisogno della Repubblica, dello Stato, della Nazione, per affrontarle con responsabilità".