Festival di Sanremo: al via la seconda serata in diretta dall'Ariston. Segui gli aggiornamenti

Partiamo dalla fine e ripercorriamo la serata. La classifica è questa (posizione randomica):

TOMMASO PARADISO

LDA E AKA 7EVEN

NAYT

FEDEZ E MASINI

ERMAL META









Ma cosa è accaduto nella seconda serata? Operazione rewind.

E' la seconda serata di Sanremo, che finirà - come da scaletta - all' 1.15. Salvo ritardi.

Dal palco esterno dell'Ariston Bresh, Max Pezzali sulla nave. Per i 4 ragazzi di Sanremo arriva giovani la semifinale, domani la sfida per il primo titolo dell'anno. E poi stasera il premio a Fausto Leali.

Carlo Conti e Laura Pausini presentano GIANLUCA GAZZOLI. E' il momento dei 4 semifinalisti delle Nuove Proposte: BLIND, EL MA & SONIKO, ANGELICA BOVE, NICOLÒ FILIPPUCCI, MAZZARIELLO. Alla finale di domani sera andrà Nicolò Filippucci

IL PRIMO FINALISTA DELLE NUOVE PROPOSTE

È Nicolò Filippucci il primo artista ad accedere alla finale della categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026 che si terrà domani. Il suo brano, 'Laguna', ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo 'Nei miei DM'. Il verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa.

Poi arriva il verdetto: in finale, domani, contro Filippucci andrà Angelica Bove.

CONTI e PAUSINI presentano la serata: 15 artisti in gara nella categoria Campioni

CONTI spiega il regolamento votazione… (50% GIURIA DELLE RADIO, 50% TELEVOTO) ricordando i codici dei Big in gara

01 – PATTY PRAVO “Opera”

02 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

03 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

04 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

05 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà

06 – ERMAL META “Stella stellina”

07 – LEVANTE “Sei tu”

08 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

09 – CHIELLO “Ti penso sempre”

10 – J-AX “Italia starter pack”

11 – NAYT “Prima che”

12 – FULMINACCI “Stupida sfortuna”

13 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”

14 – DARGEN D'AMICO “AI AI”

15 – DITONELLAPIAGA “Ch

Inizia la gara, la seconda serata del 76 esimo Festival di Sanremo

Patty Pravo con Opera apre la seconds serata del Festival. Elegantissima, incanta l'Ariston.

Arriva Achille Lauro, vestito di bianco, che questa sera è in vede di co-conduttor della serata. E' lui a presentare Lda ed Aka 7even - che cantano Poesie clandestine. Il terzo cantante in gara è Enrico Nigiotti.

L'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo canta un brano iconico, che resta nella storia del Festival di Sanremo: “Si può dare di più”.

La gara va avanti

Pilar Fogliati scende le scale del teatro Ariston. E' elegantissima. "Bello essere qui. Sanremo è Sanremo. E' veramente Sanremo", dice. Canta Tommaso Paradiso, in gara con I Romantici.

Lillo presenta il quinto cantante

"Che urli": Carlo Conti mette subito in riga (in modo scherzoso) Lillo che arriva all'Ariston in veste di co-conduttore.

Un omaggio alle Olimpiadi

Si sono concluse da poco le Olimpiadi invernali Milano- Cortina. Sul palco dell'Ariston arrivano Francesca LOLLOBRIGIDA (2 Ori – pattinaggio divelocità) e Lisa VITTOZZI (1 Oro - biathlon). CONTI presenta 2 atleti paralimpici (dal 6 al 15 marzo): Giacomo BERTAGNOLLI, con la guida Andrea RAVELLI (sci alpino) e Giuliana TURRA (curling)

Al termine, saluto a Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026

"Benvenuti al Teatro Olimpico: la battuta di Carlo Conti o la frecciatina all'ex direttore?



Ad un certo punto, con Lillo sul palco, Conti fa una battuta: "Benvenuti al teatro Olimpico". Ha il sapore di una frecciatina all'ex direttore di Rai Sport - Paolo Petracca - che ha commesso una gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La gara continua con Erma Meta e subito dopo il pubblico all'Ariston canta "Perdere l'amore", grande successo di Massimo Ranieri.

16 marzo: una performance da brividi

Un momento molto atteso: due big che cantano insieme. E incantano il pubblico. Achille Lauro e Laura Pausini si esibiscono sulle note di 16 marzo.

La gara va avanti

Con l'arrivo di Levante prosegue la seconda serata del Festival di Sanremo. Poi tocca a Bresh.

Arriva un monologo di 28 minuti

Lillo ci prova. Ma il monologo viene bloccato. Si tratta di una gag, che fa subito sorridere il pubblico. Poi Lillo presenta l'ottavo cantante in gara: Bambole di pezza.

Un momento toccante: Achille Lauro canta Perdutamente

Achille Lauro omaggia le vittime di Crans Montana con il brano Perdutamente, che la mamma di Achille Barosi - una delle vittime di quella strage - ha cantato durante il funerale di suo figlio. Standing ovation e applausi. "Credo che la musica abbia il compito di accompagnarci nella vita, se questo può aver confortato anche solo una persona, e averle fatto del bene, per noi era un dovere".

La gara prosegue con Chiello, J- Ax e Nayt. Poi si canta con Max Pezzali, in diretta dalla nave in rada a Sanremo ed è subito operazione rewind. Tocca a Fulminacci, Fedez e Masini.

PREMIO ALLA CARRIERA A FAUSTO LEALI

Atteso il ritorno di Fausto Leali, una voce black inconfondibile. Unica. A lui è dedicato questo premio. E Leali canta "Io amo" e "Mi manchi". La sua prima volta a Sanremo nel 1968, il Festival si svolgeva al Casinò della città ligure.

La gara va avanti

Tocca a D'Argen D'Amico, alle ore 00.15 arriva la sua esibizione. Indossa un mantello e occhiali da sole. Ultima ad esibirsi Ditonellapiaga. E si chiude con un grande omaggio ad Ornella Vanoni, scomparsa di recente. Camilla Ardensi, nipote della cantante milanese, canta Eternità.