Tommaso Paradiso racconta a RTL 102.5 l’esordio a Sanremo con “I romantici’

Tommaso Paradiso è stato ospite di RTL 102.5 per raccontare il suo debutto al 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”. Durante Password, l’artista ha parlato in diretta radiofonica della sua prima partecipazione al Festival. Il brano è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama. «Sono sempre emozionato quando canto. Avevo timore di emozionarmi ancora di più e di rompere la voce, invece sono riuscito a tenerla. Ci sono delle parti di quella canzone che mi toccano molto; però ho avuto una sorta di spirito conservativo che mi ha portato avanti. Questa canzone è dedicata alla mia bimba e alla mia compagna. Le ho detto di non venire in platea, perché sono un piagnone», racconta l’artista a RTL 102.5. «È un debutto per me. Le emozioni sono sempre diverse da palco a palco. Non sono venuto prima perché ho sempre avuto un po’ paura della televisione, potrei suonare davanti a 60 mila persone ed essere sicuro di me, ma basta una piccola telecamera davanti e vado molto più in paranoia».

L’ALBUM

“I romantici” farà parte di “Casa Paradiso Sanremo Edition”, la nuova versione del disco “Casa Paradiso” – pubblicato lo scorso novembre per Columbia Records/Sony Music Italy – in uscita venerdì 27 febbraio 2026, già disponibile in preorder.

LA SERATA COVER

Durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, Tommaso Paradiso canterà “L'ultima luna” insieme agli Stadio. Il brano di Lucio Dalla, pubblicata nel 1979 nell'album Dalla, è una riflessione esistenziale sul tempo che passa, sulla fine di un'epoca e sul rapporto tra l'uomo, la scienza e il cosmo.

IL TOUR

Alle porte della partecipazione sanremese, Paradiso si prepara a fare ritorno dal vivo con il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.



