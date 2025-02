Festival di Sanremo, città blindata, in campo 370 uomini della polizia, anche reparti speciali

Nella città dei fiori, a Sanremo, dove martedì 11 febbraio prenderà il via il Festival della Canzone italiana, le misure di sicurezza sono ingenti. Un presidio quotidiano di 370 uomini, con l'impiego anche di reparti speciali. Controlli in città, ai caselli autostradali, alla stazione ferroviaria e pure via mare. E come nelle passate edizioni una "zona rossa" attorno al teatro Ariston e dintorni.





Appositi servizi di ordine pubblico

La polizia di stato garantirà la sicurezza della kermesse con appositi servizi di ordine pubblico, mediante l'impiego di personale della questura e del locale commissariato di pubblica sicurezza, dei reparti mobili, di unità operative di primo intervento, di artificieri e di unità cinofile, di militari dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. Per l'occasione saranno implementati sensibilmente i servizi di controllo del territorio da parte delle volanti del commissariato, dei reparti prevenzione crimine, delle pattuglie delle altre forze dell'ordine e della polizia locale.





Vigilati i principali accessi alla città

I principali accessi alla città dei fiori saranno vigilati dalla polizia ferroviaria e dalla polizia stradale, con controlli mirati presso la stazione ferroviaria, i caselli autostradali, lungo l'Autostrada A10 e la Strada Statale Aurelia. Il centro operativo per la Sicurezza cibernetica della polizia postale sarà presente con personale dipendente per un servizio dedicato alla sicurezza della manifestazione canora.





Istituita la "zona rossa" nelle vicinanze del teatro Ariston

Come per le passate edizioni, è stata istituita la "zona rossa" per l'area comprendente piazza Colombo, teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D'Olmo. L'accesso a questa zona verrà garantito da 10 varchi, che saranno vigilati per tutta la settimana del Festival da forze dell'ordine e steward Rai. Saranno sottoposti a controllo mediante metal detector sia le persone, che eventuali borse o valige al seguito. All'interno della "zona rossa" potranno accedere i residenti e coloro che vi si recano per motivi di lavoro, questi ultimi previa esibizione di pass rilasciato dalla Polizia Locale. Il controllo dell'ordine pubblico via mare sarà garantito dalle unità navali della Guardia di Finanza, mentre la Capitaneria di Porto si occuperà della sicurezza della navigazione.