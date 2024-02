Festival di Sanremo. Fiorello show in finale. Esordio da co-conduttore tra Modugno e Jackson

CICLONE FIORELLO

E’ la serata in cui l’amico Fiorello diventa il co-conduttore di Amadeus al Festival di Sanremo. E Ciuri è entrato in scena nella serata finale con una rivisitazione della celebre 'L'uomo in Frack' su un tappeto musicale originale, un mash-up tra Domenico Modugno e Michael Jackson. Vestito con un costume luminoso con inserti led, Fiorello è stato accompagnato sul palco dai ballerini della Compagnia ucraina di danza hi tech di Kiev. "Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio", ha scherzato lo showman. Fiorello è un ciclone, parlando di Amadeus ha avvertito "Quest'uomo ha fatto cose incredibili, sta facendo cose straordinarie, tu hai fatto il 67%: non sei più un partito, sei una coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l'Eurofestival, state attenti". Poi ha scherzato con il figlio del direttore artistico seduto in prima fila: "Sono cinque anni che sei lì, gli italiani ti hanno visto crescere su quella poltrona". L'anno prossimo te tocca andà a scuola. E il professore appena ti vedrà dirà: Josè Sebastiani, con il codice 01, vieni interrogato". Poi in diretta, a Fiorello è scappato un vaffa quando per scherzo è stato spaventato alle spalle da Amadeus.

L'ANGOLO DELLA PREVENZIONE CON FIORELLO

"Diamo messaggi positivi" dice Fiorello ad Amadeus dopo una corsetta tra le poltrone della platea dell'Ariston. "Lo sport è importante, anche da grandi", spiega. Si parte col pallone, poi tennis, golf... "Più diventi grande più le palle rimpiccioliscono", ironizza. Ma la prevenzione passa anche dalla tavola. "Mangiare bene è importante: io bevo latte senza lattosio, mangio pane senza panosio...", aggiunge. "Il mio cardiologo mi ha dato un consiglio per far passare la tachicardia: 'Fai un sforzo come se dovessi andare in bagno' mi ha detto. E funziona...", spiega Fiorello raccontando le sue esperienze con le prove da sforzo. Infine un consiglio serio: "Fatevi la mappa dei nei e controllatevi. Se anche solo 20 persone domani si faranno fare un controllo dei nei sono contento", conclude.