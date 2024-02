Al Festival di Sanremo tornano, dopo 27 anni, I Jalisse. A dirigere l'orchestra è il maestro Beppe Vessicchio

Il colpo di scena arriva quando sul palco dell'Ariston si sono esibiti 13 artisti sui 30 in gara. Questa è la serata dei duetti e delle cover, ma passerà alla storia come quella che ha riportato a Sanremo Beppe Vessicchio e i Jalisse, lui a dirigere l'orchestra durante l'esibizione del duo. L'annuncio arriva fuori dal teatro con Fiorello e la sua "magia". Lo showman, in collegamento con Amadeus, mostra due cartonati dei Jalisse che copre con un telo affermando che dietro si celano proprio loro, in carne e ossa. Invece quando toglie il sipario le telecamere inquadrano il maestro Beppe Vessicchio, un'istituzione a Sanremo, uno dei direttori d'orchestra più quotati nel nostro paese. Al suo fianco compaiono i Jalisse e Fiorello annuncia presto la loro esibizione. Solo poche ore prima al Tg1 Fiorello aveva mostrato le sagome dei due artisti che da anni hanno il desiderio di tornare in gara al festival. Fuori campo le loro voci avevano intonato Fiumi di Parole, la canzone con la quale vinsero nel 1997.

FIORELLO PORTA ALL'ARISTON VESSICCHIO E I JALISSE

Numero di magia per Fiorello che, all'esterno del teatro Ariston, fa apparire dietro un drappo rosso una sorpresa. Annuncia i Jalisse ("sono l'unico mago che spoilera il risultato") ma rivela a sorpresa il maestro Beppe Vessicchio. "Nella serata dei duetti - esclama Fiorello - ci sarà a Sanremo un duetto tra direttori d'orchestra, Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio: due bacchette per i Jalisse".