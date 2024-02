Finale Sanremo 2024, la scaletta e la votazione. Amadeus: "Orgoglioso di aver portato tanti giovani al Festival"

E' tutto pronto per il gran finale del Festival di Sanremo. Questa sera i 30 concorrenti si esibiranno di nuovo sul palco dell'Ariston e per la prima volta, il pubblico conoscerà la classifica dei 30 cantanti in gara, da cui poi partirà la serata. Al termine del televoto, i primi 5 si esibiranno di nuovo. Successivamente voteranno sala stampa, giuria delle radio e televoto, dalla somma di queste tre votazioni avremo il nome di chi vincerà il festival. Oltre ovviamente al premio del vincitore, sarà consegnato anche il premio della critica Mia Martini, il premio per il miglior testo e il premio per la miglior composizione musicale. Gli ascolti tv della serata di ieri ha fatto registrare 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share, un record storico dal 1987. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà la cantante Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano "Non ho l'età", l'étoile Roberto Bolle e l'attore Luca Argentero. In Piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre sulla nave Tedua.





L'ORDINE DI USCITA DI QUESTA SERA

1. Renga e Nek

2. BigMama

3. Gazzelle

4. Dargen D’Amico

5. Il Volo

6. Loredana Bertè

7. Negramaro

8. Mahmood

9. Santi Francesi

10. Diodato

11. Fiorella Mannoia

12. Alessandra Amoroso

13. Alfa

14. Irama

15. Ghali

16. Annalisa

17. Angelina Mango

18. Geolier

19. Emma

20. Il Tre

21. Ricchi e Poveri

22. The Kolors

23. Maninni

24. La Sad

25. Mr Rain

26. Fred de Palma

27. Sangiovanni

28. Clara

29. Bnkr44

30. Rose Villain





AMADEUS: "I FISCHI A GEOLIER SONO STATI INGIUSTI"

"I fischi a Geolier? Sì, mi è dispiaciuto, mi dispiace sempre quando sento i fischi. Geolier è un ragazzo molto amato, un talento, evidentemente nella somma dei voti di ieri, se è risultato primo, è stato votato", ha detto Amadeus. "Ci sta che nella storia del Festival che l’Ariston abbia rumoreggiato, fa parte della serata anche il disappunto. Ma i fischi li ho trovati ingiusti soprattutto nei confronti di un ragazzo di poco più ventenne. Si vedeva nella faccia che era dispiaciuto, aveva costruito la serata con cura, aveva confezionato bene la performance. Quindi mi è dispiaciuto, sì. Non l’ho incontrato dopo la serata, purtroppo: detto questo è un ragazzo professionista, ha cantato e questo evento lo fortifica ancora di più".





AMADEUS: "SENZA FIORELLO NON CE L'AVREI FATTA"

"Sono felicissimo di questi cinque anni passati con Fiorello, che è mio fratello. Non avrei mai potuto fare un Sanremo senza di lui. Mi piace la sua imprevedibilità, la cura che ha per ogni dettaglio. I risultati sono clamorosi", dice Amadeus. "Uno dei miei più grandi motivi di orgoglio è aver portato così tanti giovani al Festival. Era il mio obiettivo quando mi hanno chiamato per il mio primo - e doveva essere l’unico - festival. Avendo potuto farne cinque, questo percorso si è compiuto". Poi Amadeus ringrazia tutti i tecnici per la serata di ieri: "Con tutti quegli artisti non avevano potuto fare molte prove. Il loro livello - il livello della Esterna 3 di Roma - è con pochi paragoni al mondo". E ancora, tutti gli autori, l’orchestra, e tutti quelli che "hanno reso questo Festival indimenticabile".





LA DEDICA DI FIORELLO

"Questa serata la dedico alla mia famiglia: a Susanna, alle mie figlie; a mia mamma, la mia famiglia d’origine. Compirò 64 anni, quest’anno, e voglio ringraziare allora anche a tutti quelli che mi hanno formato nella mia carriera: dai villaggi turistici, che per me sono stati una scuola, e non sopporto quando li si nomina con tono denigratorio. E poi Cecchetto, Costanzo, Giampiero Solari. E se dovessi fare un nome in particolare, io direi Bibi Ballandi, anche lui un po’ troppo poco ricordato".