Renga, Nek e la memorabile chiusura della serata cover di Sanremo 2024: “Ci mettiamo in gioco, lo facciamo da sempre. Non abbiamo nulla da dimostrare se non goderci il momento”

Ieri, durante la serata delle cover, è toccato a Renga e Nek chiudere la lunga staffetta di canzoni che ha riempito l'Ariston. I due artisti hanno proposto un medley dei loro brani più belli e rappresentativi: "Meravigliosa", "Angelo", "Fatti avanti amore" e "Laura non c'è".

«Il nostro approccio a Sanremo è molto leggero. Ieri sera ci abbiamo dato dentro, volevamo che l’Ariston si riaccendesse. Purtroppo è tutto molto veloce, non fai in tempo a salire sul palco che devi subito scendere».

I due si sono presentati sul palco della 74a edizione del Festival di Sanremo con alle spalle due carriere importanti, e forse è questo il motivo per cui non si prendono troppo sul serio e si prestano anche al Fantasaremo. Per loro, grazie all’esibizione di ieri sera, anche un bonus di ringraziamenti, un bonus per essersi esibiti dopo l'una, un bonus per la borsetta rubata e un bonus per il bacio al pubblico.

«Già che ero in platea per abbracciare mia figlia, le ho preso la borsetta. L'altra sera avevamo gli occhiali e la matita, ci stiamo prestando. È tutto molto divertente, dietro le quinte c'è un clima bellissimo. Noi ci mettiamo volentieri in gioco, lo facciamo da sempre. Non abbiamo nulla da dimostrare se non goderci il momento che il festival ci offre. Lo facevamo già separatamente, ma insieme è meglio. Essere qui in due, essere amici, permette di avere anche una responsabilità condivisa».