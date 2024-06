Sanremo, separazione tra Big e Giovani e ritorno del Dopofestival: Carlo Conti annuncia le novità al Tg1

Sanremo 2025 inizia a prendere forma. Addio alle maratone canore che facevano calare il sipario alle 2 del mattino, torna la separazione tra Big e Nuove Proposte. Questa mattina, ospite al Tg1, il conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti ha svelato le prime novità – che di nuovo hanno poco – della settantacinquesima edizione della kermesse.

CARLO CONTI, SI CHIUDE PRIMA E TORNA IL DOPOFESTIVAL

Per le ultime cinque edizioni una sola critica, unanime, era stata rivolta ad Amadeus: troppi gli artisti in gara, eccessivamente lunghe le serate, che finivano intorno alle 2 del mattino. Ospite al Tg1 questa mattina, Carlo Conti ha annunciato il primo cambio di passo: “Chiuderò prima e torna il Dopofestival”, promette. Non solo, una delle modifiche al regolamento introdotte da Ama riguardava la gara delle Nuove proposte: non più due competizioni separate, ma i vincitori della versione Giovani del Festival di Sanremo si andavano ad aggiungere agli oltre venti artisti già selezionati per la kermesse. “Riporto la suddivisione tra Nuove Proposte e Big: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa. Il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover. Non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico”, svela invece il nuovo direttore artistico Conti.

SANREMO 2025, LA MUSICA AL CENTRO

Le canzoni al centro di Sanremo 2025. Il conduttore punterà alla “musica che sta andando adesso. Mi sono accorto al mio ultimo festival che qualcosa stava cambiando, dopo il podio formato da Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta, due artisti che l'anno prima erano nelle Nuove Proposte e una grande icona della musica: me ne sono reso conto quando nelle settimane successive la notizia più importante divenne il record di visualizzazioni di Occidentali's Karma, la canzone vincitrice”. Si è già messo al lavoro, con i primi brani che sono arrivati “via whatsapp o per mail”. Ancora nulla si sa su chi condividerà il palco con Conti o chi saranno gli eventuali ospiti, internazionali e non: “Magari la forza musicale sarà tale che non saranno necessari”, ipotizza. Non ci saranno, come si era pensato in un primo momento, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Sarebbe banale”, confessa al Tg1. Il suo sogno? Vasco Rossi: “Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco”.