Achille Lauro su RTL 102.5: “Il duetto con Elodie è stata una performance impattante, mi serviva una sterzata in stile Rolls Royce”

Anche oggi Achille Lauro ha fatto tappa sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo. In gara al Festival della canzone italiana con il brano ‘Incoscienti giovani’, l’artista si conferma tra i nomi più discussi e apprezzati di questa edizione della kermesse.

L’OMAGGIO A ROMA CON ELODIE

Durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, Achille Lauro ha condiviso il palco con Elodie, anche lei in gara con il brano ‘Dimenticarsi alle 7’. I due hanno deciso di celebrare Roma con un medley di ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante e ‘Folle città’ di Loredana Bertè. Alla fine della serata, la loro performance ha ottenuto l’ottava posizione nella classifica. «Secondo me è stata una super esibizione, quando l’ho rivista mi è sembrata una performance internazionale, non pensavo fosse stata così impattante. È la prima volta che duetto con Elodie, ha una presenza scenica molto forte. Un accostamento come il nostro sul palco di Sanremo è stata una scelta giusta», dice Achille Lauro a RTL 102.5. «Quest’anno sono al Festival di Sanremo con una canzone da cantautore, ho un disco da cantautore, ci voleva una sterzata un po’ in stile Rolls Royce», aggiunge.

UN FESTIVAL TRA CONSENSI E AFFETTO DEL PUBBLICO

Nel corso di questa edizione l’entusiasmo intorno ad Achille Lauro cresce di giorno in giorno. Ieri pomeriggio, una folla di fan si è radunata sotto la sua finestra, mentre lui intonava ‘Incoscienti giovani’. «Questa è un’edizione interessante, come ho già detto, la grande opera di Amadeus è stata far resistere il Festival di Sanremo. Però questa, secondo me, è stata una grande sfida per Carlo Conti, riuscita alla grandissima, perché prendere in mano un’eredità così importante e farne ancora di più, ancora più grande, è un’opera importante», dichiara Achille Lauro a No Problem – W l’Italia.