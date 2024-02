“Strade”, il medley di Geolier a Sanremo: ‘Brivido’ con Guè, ‘O' primmo ammore’ con Luchè e ‘Chiagne’ con Gigi D’Alessio

Geolier è per la prima volta sul palco della 74a edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”. Il brano, prodotto da Michelangelo, parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner.

Stasera, durante la serata delle cover, Geolier sarà sul palco con due pesi massimi dell’urban italiano: Luchè e Guè. Geolier, insieme agli artisti che ha scelto di avere con lui, farà un grande omaggio all’hip hop in un medley dal titolo “STRADE”, sempre restando fedele alle sue radici. Il tutto sarà accompagnato, come sempre nel percorso di Geolier, dalla napoletanità, e, a tal proposito, altro ospite speciale sarà Gigi D'Alessio, simbolo della canzone d'autore e della cultura popolare di Napoli.

Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 raccontano il Medley e ne svelano il contenuto.

«Il medley racchiude i pezzi che ci hanno cambiato un po’ la carriera. Geolier canterà Brivido con Guè, io farò O' primmo ammore, e poi chiude Gigi D’Alessio con Chiagne. Ci sarà una strofa inedita di Geolier in ogni brano del medley», svela Luchè



«È come il suo biglietto da visita di Geolier. Ciò che è, si presenta con ciò che rappresenta. Geolier non è di grandi parole ma di grandi fatti, parla poco ma fa tanto. Ha 23 anni ma ha l’esperienza di un ragazzo ‘rionale’, ed oggi questo rione si trova su tutti le prime pagine dei giornali e in classifica. È un ragazzo che va premiato, al di là della bravura e al di là della canzone. Geolier è bravo a prescindere dalla canzone», racconta Gigi D’Alessio