Ficarra & Picone presentato a RTL 102.5 il nuovo film “Santocielo”: «In questo film ci sono temi che ci stanno particolarmente a cuore come l’amore, l’altruismo, il senso di comunità, l’accoglienza. C’è anche un forte aspetto sentimentale»

Dal 14 dicembre al cinema, “Santocielo”, il nuovo film prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited in collaborazione con Medusa Film. In un mondo segnato da disastri climatici, guerre e fanatismo, gli dei decidono di inviare un nuovo Messia sulla Terra attraverso l'angelo Aristide. Tuttavia, a causa di errori e leggerezze, Aristide finisce per "ingravidare" accidentalmente il bigotto Nicola Balistreri anziché la prescelta. Questo crea una situazione caotica, costringendo i due a formare una strana famiglia per affrontare gli eventi e sperare di uscirne senza troppi danni.

Ospiti di RTL 102.5, Salvo Ficarra e Valentino Picone, che nel film interpretano Nicola e Aristide, raccontano: «Il film affronta in modo leggero e divertente aspetti della vita di oggi, da una visione molto naturale dell’amore e come dovrebbe essere», afferma Picone. «È un film che volevamo fare da tanto tempo e ne siamo orgogliosi. Ci sono temi che ci stanno particolarmente a cuore come l’amore, l’altruismo, il senso di comunità, l’accoglienza. Quando lo vedi e sei soddisfatto di quello che hai fatto vuoi che anche gli altri lo vedano C’è anche un forte aspetto sentimentale, in qualche modo richiama ‘Il 7 e l’8’», continua Ficarra.

Diretto da Francesco Amato “Santocielo” vede la partecipazione di Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. «Giovanni Storti interpreta Dio; un Dio molto divertente, ci ha fatto molto ridere. Il personaggio di Ficarra è un professore di matematica po’ bigotto. La trama di questo film è un elemento importante, il fatto che rimanga incinto un uomo è secondario, è solo lo spunto per mettere in risalto il confronto con una cosa sovrannaturale dal quale impareranno moltissimo. La regia è di Francesco Amato, anche lui era affascinato dagli angeli, ci siamo parlati e abbiamo tirato fuori un film. È stata un’esperienza divertente ma anche tranquilla, ci siamo trovati bene con tutto il cast. Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta sono attrici drammatiche ma sanno essere anche comiche buffe», concludono.