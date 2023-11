Fiorello su Sanremo: “Ci sarà Jovanotti”. Ironia o verità?

Nell’ultima puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha confermato l’ipotesi della presenza di Jovanotti alla prossima edizione di Sanremo. Le supposizioni su chi salirà sul palco della gara canora più seguita dell’anno sono già iniziate da qualche giorno ed è stato proprio lo showman Fiorello a confermare uno dei nomi più attesi.

L’annuncio

Senza troppi giri di parole, Fiorello in diretta Instagram prima di andare in onda su Radio2 ha detto: “Leggo che La Stampa parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival. Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo!”. E come se la news esclusiva non bastasse ha anche aggiunto scherzando: “Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo Lazzaro”. La 74esima edizione del festival di Sanremo inizierà il 6 febbraio e terminerà con la finale sabato 10 febbraio.