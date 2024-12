Fiorentina-Inter si giocherà nel 2025: le ipotesi della nuova data della partita di Serie A interrotta per il malore di Bove Photo Credit: agenziafotogramma.it

Le confortanti notizie sulle condizioni di salute del calciatore 22enne consentono di pensare alle questioni più prettamente sportive

La data ufficiale arriverà soltanto nelle prossime ore, ma le confortanti notizie sulle condizioni di salute di Edoardo Bove consentono di pensare alle mere faccende calcistiche. Dunque: Fiorentina-Inter, partita valida per la 14esima giornata di Serie A, sospesa ieri pomeriggio al minuto 17 per il malore del centrocampista viola 22enne, quando sarà recuperata? Fiorentina-Inter slitta al 2025 L'unica certezza, al momento, è che si giocherà nel 2025. Infatti, è praticamente impossibile che la gara riprenda entro fine anno. Il motivo è legato al fitto calendario già fissato. Tra Coppa Italia (in programma a partire da questa settimana), coppe europee (la prossima settimana) e la Supercoppa italiana di Riad (a inizio gennaio 2025), si slitta già all'anno nuovo. La prima data utile per Fiorentina-Inter, in verità, sarebbe nella settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa di Riad. Ma è da escludere che la sfida venga fissata in quei giorni, considerato il lungo viaggio di rientro a cui si dovrebbe sottoporre la squadra di Inzaghi in caso di qualificazione alla finale, in programma proprio il 6 gennaio. Dunque, l'ipotesi più solida, al momento, è febbraio 2025. Nel caso in cui Inter e Fiorentina si dovessero qualificare tra le prime otto di, rispettivamente, Champions e Conference League, potrebbero recuperare la 14esima giornata di Serie il 12 o il 19 febbraio. Tuttavia, entrambe le squadre conosceranno il loro piazzamento europeo non prima di metà gennaio. I precedenti Una situazione molto simile a quella di Bologna-Milan, partita di Serie A rinviata per l'alluvione che aveva colpito a fine ottobre il capoluogo emiliano. La decisione ufficiale sarà presa oggi in Consiglio di Lega. Ricordiamo che Fiorentina-Inter, a termini di regolamento, riprenderà dal minuto esatto in cui è stata sospesa. L’ultimo caso in A risale alla scorsa stagione, un Udinese-Roma interrotto dopo il malore di Ndicka. Come sta Bove: aggiornamenti In attesa del bollettino medico, le notizie che trapelano dall'ospedale fiorentino di Careggi sono incoraggianti: Edoardo Bove ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato. Il calciatore è sveglio, lucido e risponderebbe alle domande.

Argomenti

Edoardo Bove Fiorentina-Inter

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti