Firenze, tragedia al concerto dei Subsonica. Morta una persona dopo una lite al termine dello show

Lite finita in tragedia al concerto dei Subsonica. Una discussione tra due spettatori è terminata con una colluttazione e la caduta di uno dei due da una scalinata esterna del Mandela Forum fiorentino: Antonio Morra, 47 anni, è morto in ospedale per i gravi traumi riportati alla testa.

Secondo una prima ricostruzione, Morra era andato al concerto dei Subsonica insieme alla moglie. Alla fine dello show, sarebbe andato a fumare una sigaretta sulle scale esterne del Mandela Forum quando è arrivato un gruppo di persone. Ancora non è chiaro quale sia stato il motivo della discussione: le telecamere di sicurezza hanno ripreso una persona – di cui però non si vede il volto - mentre aggredisce la vittima alle spalle, probabilmente con un cazzotto alla testa. Nonostante il pronto l’intervento del 118, allertato da alcuni spettatori che hanno chiamato soccorsi e forze dell’ordine, il 47enne è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Careggi. Al momento nessun commento dai Subsonica, che chiuderanno domani all’Inalpi Arena di Torino il loro “Realtà Aumentata Tour”, che ha già toccato Milano, Roma, Bologna, Mantova e Conegliano.

LE IPOTESI DELLE FORZE DELL’ORDINE

La polizia sta ricostruendo quando accaduto ieri sera sulle scale di deflusso del Forum fiorentino. Al momento sarebbero state raccolte le testimonianze di 9 operai, mentre continua il vaglio delle immagini di videosorveglianza. Sebbene ancora non sia nota l’identità dell’aggressore, l’ipotesi è che sia l’addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine spettacolo. Alcuni testimoni avrebbero poi parlato di un coltello: potrebbe essere stata l’estrazione dell’arma, trovata dalle forze dell’ordine, a far scattare la reazione di Antonio Morra.