Si lancia nel vuoto con in braccio il suo bimbo di sei anni

Una nuova tragedia familiare, nella mattinata oggi, venerdì 5 luglio, che ha coinvolto mamma e figlioletto di pochi anni. Si parla di disturbi dell’umore e di solitudine, ma tutto ancora da verificare.

IL SUICIDIO

Quarant’anni, commessa, italiana, mamma di un bimbo di 6, si sono gettati dal tetto di un palazzo in zona Celle, località San Giuliano, a Rimini. Il 118 è intervenuto tempestivamente, ma non c’è stato nulla da fare. I due sono deceduti all’impatto con il terreno. La mamma aveva indosso biglietti di addio per la famiglia. Le prime testimonianze raccontano di una depressione di cui soffriva da qualche tempo. La Squadra Mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, sta effettuando le indagini per capire meglio i contorni della vicenda.





LA RICOSTRUZIONE

A quanto si evince dalle prime ricostruzioni, la donna, come le altre mattine, avrebbe dovuto accompagnare il figlio dai suoi genitori, che a loro volta lo avrebbero accompagnato al centro estivo, mentre lei si sarebbe dovuta recare a lavoro. Invece, la quarantenne ha raggiunto il tetto del palazzo nel quale vive, lo stesso dei nonni, ha percorso le scale fino all’ultimo piano, il quinto, e si è lasciata cadere nel vuoto con il figlio, nello sgomento di tutti coloro che hanno assistito alla caduta. Lascia il compagno che a quanto pare è il padre del bimbo.