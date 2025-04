Ucraina, attacco missilistico su Sumy: 20 morti e oltre 80 feriti. Zelensky: Putin è un bastardo

Solo un bastardo può arrivare a tanto. È il commento presidente Zelensky su Telegram, dopo il terribile attacco missilistico russo di questa mattina sulla città di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale a 50 chilometri dal confine con la Russia. Il bilancio al momento è di ameno 21 morti e oltre 80 feriti. Inoltre due donne sarebbero morte in un incendio causato da missili su Kharkiv. Un video dell’attacco su Sumy mostra corpi disseminati in terra, alcuni già allineati, fra detriti e calcinacci, e i soccorritori che trasportano un cadavere fuori da un edificio. “I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, nella Domenica delle Palme, mentre la gente va in chiesa, questo è terrorismo”, denuncia il presidente ucraino.

E' TERRORISMO

"Il mondo deve rispondere con fermezza: gli Stati Uniti, l'Europa, chiunque nel mondo voglia che questa guerra e queste uccisioni finiscano. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrorismo e sta trascinando questa guerra" continua Zelensky. "Senza pressione sulla Russia la pace è impossibile - prosegue il leader ucraino - i colloqui non hanno mai fermato i missili balistici e le bombe. Quello che è necessario è un atteggiamento duro verso la Russia, quello che merita un terrorista. Ringrazio – conclude Zelensky - chiunque si schiera con l'Ucraina e ci aiuta a difendere la vita".

'ANDRA' BENE'

I colloqui per la tregua non hanno prodotto nessun risultato concreto, dunque, mentre solo ieri il presidente Trump si era detto fiducioso che le trattative con Mosca sarebbero andate bene. "Vedremo cosa succederà, ma penso che andrà tutto bene" aveva detto il tycoon. "Lo scoprirete molto presto. C'è un punto in cui devi o fare il bravo o tacere. Vedremo cosa succederà, ma penso che andrà tutto bene", aveva aggiunto il presidente, secondo quanto riportato dai giornalisti al seguito. Intanto, la difesa russa ha fatto sapere di aver abbattuto 13 droni ucraini in due regioni del Paese.

L'APPELLO DI FRANCESCO

Il Papa, durante la sua apparizione a piazza San Pietro in occasione della domenica delle Palme, ha rivolto un pensiero alle zone di guerra. ''Venga finalmente la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan. Maria, Madre Addolorata, ci ottenga questa grazia e ci aiuti a vivere con fede la Settimana Santa'' ha sostenuto Francesco nell'Angelus diffuso ancora in forma scritta, rinnovando il suo appello per la pace nei luoghi teatro di conflitti.